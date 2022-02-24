Çanakkale’de 33 düzensiz göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde devamlı çevreye rahatsızlık verildiği gerekçesiyle denetime çıkan Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmalarda kimlik ve belge ibraz edemeyen 33 düzensiz göçmeni yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.