Teknesi karaya vuran balıkçının cansız bedeni bulundu (2)

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CESEDİNE ULAŞILDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi sahilinde, teknesi karaya vurmuş olarak bulunan balıkçı Mümin Sakin'in (66) cansız bedenine ulaşıldı. Sakin'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez

2022-02-25 17:38:45



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