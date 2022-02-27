Gelibolu Mevlevihanesi'nde 500 kişiye iftar yemeği dağıtıldı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki Mevlevihane'de Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programda 500 kişiye itfar yemeği dağıtıldı.
Gelibolu Mevlevihanesi'nde, Miraç Kandili nedeniyle özel bir program düzenlendi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu ile Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesi'ni Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen program, 500 kişilik iftar yemeğinin verilmesiyle başladı.
Mesnevi okumaları ile devam eden programda, Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku tarafından Miraç Kandili, Mesnevi okuması, Mevlevilik ve sema törenleri hakkında bilgi verildi.
Mesnevi okuması sonrasında Gelibolu Mevlevihanesi'ndeki sema gösterisinde semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptığı gösteri beğeniyle izlendi. Program, yapılan duaların ardından sona erdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA
2022-02-27 22:25:24
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