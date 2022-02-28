Çanakkale'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de toplanan Ukrayna, Kırım Tatarları ve Türk vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Çanakkale'de, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekata tepki gösterildi. Ukrayna'nın Çanakkale Fahri Konsolosluğu, Çanakkale Kırım ve Dobruca Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği'nce, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İskele Meydanı'nda protesto edildi. Kalabalık grup ellerindeki Kırım, Ukrayna ve Türk bayraklarıyla bir süre Rusya aleyhinde slogan attı, Ukrayna Milli Marşı'nı söyledi.

Ukrayna'nın Çanakkale Fahri Konsolosu Mehmet Işık, Rusya´nın Ukrayna´ya yaptığı zulmü protesto etmek için toplandıklarını belirtti. Rusya'nın şu anda Ukrayna topraklarına her yerden saldırdığını kaydeden Işık, "Ukrayna´da büyük bir insanlık felaketi yaşanıyor şu anda. Biz daha çok işin insani tarafındayız. Oradaki insanlar şu anda perişan. Onlara bir dilim ekmek daha fazla nasıl göndeririz. Nasıl sağlık malzemesi gönderip, yardım edebiliriz onlarla ilgileniyoruz. Bununla ilgili Ukrayna Büyük Elçiliği´nin başlattığı bir bağış kampanyası var. Biz de Çanakkale Fahri Konsolosluğu olarak burada Çanakkale halkından yardım talep ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Çanakkale Kırım ve Dobruca Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Günaydın ise Rusya'nın Ukrayna topraklarına alçak bir saldırı gerçekleştirdiğini kaydetti. Ukrayna topraklarının nerdeyse tamamında savaş olduğunu belirten Günaydın şunları söyledi:

"Ukrayna şehirleri bombalanıyor, siviller hedef alınıyor, öldürülüyor. Rusya, füzeler, ağır toplar ve yasaklı misket bombaları kullanıyor. Rus askerleri Çernobil Nükleer Santralini ele geçirmiş bulunuyor, Rivne ve Khmelnitsky nükleer santralleri de önemli hedefleri arasında. Bu bütün dünya için büyük bir tehlike arz ediyor. Rusya Devleti'nin şu anda yaptıkları uluslararası terörizm olarak nitelendiriliyor. Barışçıl, demokratik ve Avrupalı Ukrayna şu anda dünyanın en acımasız ordusuna karşı savunmada. Rusya'nın eylemleri barışa ve insanlığa karşı suçtur" diye konuştu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev´deki evinden Çanakkale İskele Meydanı'ndaki savaş protestolarına cep telefonu ile bağlanan Oleksandr Boiko ise Çanakkale halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2022-02-28 19:15:14



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