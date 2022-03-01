Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’li Turan’dan TOKİ müjdesi

İHA

AK Parti’li Turan’dan TOKİ müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TOKİ tarafından ‘Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ kapsamında Çanakkale’ye yapılacak projenin 24 Mart tarihinde ihaleye çıkacağının müjdesini verdi.
Yatay mimarisi ile birlikte mahalle ve komşuluk kültürünün bu projelerde yaşatılmaya gayret edildiğini belirten Turan, “Bildiğiniz üzere TOKİ tarafından ülkemizin dört bir yanında hayata geçirilen projelerle vatandaşlarımız uygun fiyat ve şartlarda ev sahibi olabiliyor. Modern yapısının yanında, komşuluk kültürümüzün yaşatılması anlamında oldukça kıymetli projeler. Bizzat Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte hemşehrilerimiz için takip ettiğimiz, önem verdiğimiz bu projenin artık ihale tarihi kesinleşti. Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Cevatpaşa Mahallesi 509 adet konut ve 25 adet dükkan inşaatı ile altyapı çevre düzenleme işi olarak 24 Mart tarihinde ihaleye çıkacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale’de İthalat attı, ihracat düştü
YEREL HABERLER Çanakkale’de İthalat attı, ihracat düştü
Ukrayna'dan ailesinin yanına gelen Türk öğrenci feribottan denize atlayarak hayatını kaybetti Çanakkale Boğazı'nda denize atlayan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ukrayna'dan ailesinin yanına gelen Türk öğrenci ...
Feribottan denize atlayan genç kurtarılamadı
YEREL HABERLER Feribottan denize atlayan genç kurtarılamadı
Çanakkale'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto ...
Çanakkale’den Ukrayna halkına destek
YEREL HABERLER Çanakkale’den Ukrayna halkına destek
Namazgah Tabyası sur duvarında 112 yıllık serum şişesi bulundu
YEREL HABERLER Namazgah Tabyası sur duvarında 112 yıllık serum ...
Gelibolu Mevlevihanesi'nde 500 kişiye iftar yemeği dağıtıldı
YEREL HABERLER Gelibolu Mevlevihanesi'nde 500 kişiye iftar yemeği ...
Çanspor dayanışma gecesi düzenlendi
YEREL HABERLER Çanspor dayanışma gecesi düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.