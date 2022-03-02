Çanakkale ve Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE ve Balıkesir´de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale ve Balıkesir´de uyuşturucu operasyonu düzenledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden 15´i gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan, narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda 2 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 uyuşturucu hazırlama aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, 54 tabanca mermisi ve 1 bıçak ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, firari 2 kişinin arandığı bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2022-03-02 12:52:48
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