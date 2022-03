'18 Mart'ta 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışıyla tarihe bir mühür daha vuracağız'

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde yapılacağını hatırlatarak, "18 Mart 1915, Türk milletinin tarihe atmış olduğu bir mühürse, 18 Mart 2022 tarihinde de köprümüzün açılışıyla tarihe bir mühür daha vuracağız" dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının yapılacağını, kutlamaların daha da anlamlı olacağını söyledi. Türk milletinin, 107 yıl önce vatanını savunduğunu vurgulayan Kaşdemir, "Haksızca bize saldıranları, Çanakkale Boğazı'ndan geçirmedik. Tabiri caizse vatanımız, kutsal değerlerimiz, milletimiz için dünyaya meydan okuduk. Her yıl 18 Mart'ta, Türk milletinin kalbi başka bir atar. Herkesin kalbini ayrı bir sevinç kaplar çünkü 18 Mart'ta Çanakkale ruhu temayüz etmiş ve Mehmetçik çok büyük bir destan yazmıştır. Çanakkale Savaşları'nda dünya tarihinin akışı değişmiştir. Dünya tarihinin akışını değiştiren pek az örnek vardır. O yüzden Mehmetçiğin, Türk milletinin yazmış olduğu bu zaferi her yıl büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Onları rahmetle anıyoruz, bütün kalbimizle dua ediyoruz. Onların sayesinde bugün ayakta durduğumuzu, hür bir şekilde yaşadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

'İLKLERİ İÇİNDE BİRLEŞTİREN KÖPRÜ'

Bu yıl 18 Mart törenlerini daha büyük gururla kutlayacaklarını dile getiren Kaşdemir "18 Mart 1915, Türk milletinin tarihe atmış olduğu bir mühürse işte 18 Mart 2022 tarihinde de 1915 Çanakkale köprümüzün açılışıyla tarihe bir mühür daha vuracağız. Türk milletinin altın sayfalarından biri daha yazılacak. Tabi 1915 Çanakkale Köprüsü, mühendislik bakımından bakıldığı zaman dünyada ilkleri içinde barındıran bir köprü, kıtaları birleştiren bir köprü. Dolayısıyla isminin de 1915 Çanakkale Köprüsü olması, tarihimizden aldığımız güçle geleceğe yürüyen Türk milletinin başardığı büyük bir iştir" diye konuştu.

'TARİHİN İLHAMI İLE BÜYÜK İŞLERİ BAŞARABİLİYORUZ'

İsmail Kaşdemir, köprünün büyük imza olduğunu belirterek, "Tarihimizle her zaman övünüyoruz ve tarihimizden büyük bir güç, ilham alıyoruz. Çanakkale ruhundan büyük bir ilham alıyoruz ve büyük işleri başarabiliyoruz. İşte 107 yıl önce bu topraklarda vatan savunması için ölüme yürüyenler, şehadet şerbetini içenler, bugünler için canını ortaya koymuşlardı. Onların torunları, bugün büyük işler başarıyor. Bugün savaş yok belki ama ilimde, fende, teknikte büyük işler başarıyoruz. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü de bunlardan birisidir. Tarihe vurduğumuz bir mühürdür ve attığımız büyük bir imzadır" dedi.

'ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN GERGANLIĞI OLACAK'

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını hatırlatan Kaşdemir, "18 Mart günü önce Çanakkale Deniz Zaferimizi kutlayacağız. Şehitlerimizi rahmetle minnetle anacağız ardından da 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bütün devlet erkanımız, halkımız; bir bayram havası içerisinde, bir zafer coşkusu içerisinde köprümüzü açmış olacağız. Bir kez daha dünyaya şunu ifade edeceğiz. Bu toprakları hem koruyoruz hem de ihya ediyoruz. 2 kıtayı birleştiriyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü inşallah bu topraklara, bu milletin geleceğine büyük bir armağan olsun. 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı haline gelecek ve çok yakışacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

