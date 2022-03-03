Çanakkale’de mandıracılara kızıp 200 kilogram sütü döktüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de mandıracılara kızıp 200 kilogram sütü döktüler

İHA

Çanakkale’de mandıracılara kızıp 200 kilogram sütü döktüler

Çanakkale’de süt üreticiliği yapan çiftçiler, mandıracıların koyun ve keçi sütlerinin fiyatlarını ucuza almak istemelerine tepki göstererek, 200 kilogram sütü yere döktüler.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Söğütgediği köyündeki Süt Toplama Merkezi önünde bir araya gelen süt üreticileri artan maliyetlere rağmen sanayicilerin sütün litresini ucuza almalarına tepki gösterdiler.
Çanakkale’de 5 bin ailenin küçükbaş hayvan yetiştirdiğini bu 5 bin ailenin 550 bin hayvanla üretim yaptığına dikkat çeken Çanakkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doç. Dr. Ahmet Ferhan Savran, “Bugün burada bir farkındalık oluşturmak için toplanmış bulunuyoruz. Malumunuz, sezonumuz başladı. Özellikle Çanakkale’de koyun, keçi sütünün önemini belirtmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Ezine’nin peyniri var ve bunun marka değerini korumak için biz üreticiler süt fiyatlarındaki geçen yıla oranla daha düşük fiyatlara bile alamıyoruz. Küçükbaş hayvan yetiştiricileri olarak 5 bin aileden bahsediyoruz. Bu 5 bin aile yaklaşık 550 bin hayvanla üretim yapıyor ve biz bu üretimi yapmak için sürekli bir çaba içerisindeyiz” dedi.
“Keçi sütünün maliyeti 7.17, koyun sütünün ise 8.90 kuruş”
Mandıracıların teklif ettikleri fiyatların maliyet ücretlerini dahi karşılamadığını sözlerine ekleyen Başkan Savran, “Geçen sene biliyorsunuz bizim keçi sütlerinin litresi 4 liraya kadar düşürüldü. Bu sene, keçi sütü için bize verecekleri 4,5 yada 5 lira gibi bir rakamdan bahsediliyor. Bilimsel bir çalışma yaptırdık ve şuanda keçi sütünün maliyeti 7.17 kuruşa geliyor. Koyun sütü ise 8.90 kuruşa geliyor. Şu anda sanayicinin bize teklif ettiği 57 lira arasında. Koyun sütü bile geçen sene 7,5 liraydı, şu anda 7 liraya düştü. Geçen sene 140 ile 150 lira aralığında aldığımız yemin çuvalı şu anda 250 lira. Sadece bu hafta yemin çuvalına 30 liraya yakın bir zam geldi. Bu ne demektir? Demek ki yemin çuvalı 280300 lira aralığında olacak. Bu şekilde olduğu zaman bizim üreticimiz zarar edecek. En azından küçükbaş sütü için özel bir destekleme primi konması lazım” diye konuştu.
“Önümüzdeki yıllarda raflarda Ezine Peyniri göremeyeceksiniz veya sahtelerini göreceksiniz”
Daha sonra söz alan Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan ise “Burada tanınmış coğrafi işareti olan Ezine Peynirimiz var. Ortaya şu çıkıyor: böyle giderse sanayici önümüzdeki yıllarda küçükbaş sütünü almıyoruz dediği zaman raflarda Ezine Peyniri göremeyeceksiniz veya sahtelerini göreceksiniz. Bu maalesef işin görünmeyen tarafı. Bugün markette Ezine Peyniri olarak almış olduğumuz peynir, 130150 lira bandındadır. Üretici mutsuz, mandıracı mutsuz ve tüketici kandırılıyor. Coğrafi işaretli Ezine Peynirine özel bir statü getirilerek üreticinin kilogram başına desteklenmesi gerekmektedir. Arkadaşlar, kahve 5 lira, çay 2 lira, süt ise 4,5 lira. Değerlendirmeyi size bırakıyorum” şeklinde konuştu.
Yapılan açıklamaların ardından bidonlar içerisinde bulunan 200 litre koyun sütü, mandıracılara tepki olarak yere döküldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1915 Çanakkale Köprüsü´ne yerleştirilecek top mermisi figürleri Gelibolu'da
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü´ne yerleştirilecek top mermisi ...
Tarihi Köprü'nün Seyit Onbaşı tasvirleri Çanakkale'de... 1915 Çanakkale Köprüsü’nün üzerinde yer alacak Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisinin sembol edecek yapılar Çanakkale’ye geldi Seyit Onbaşı’nın taşıdığı top mermisini tasvir eden yapılar Çanakkale’ye geldi
YEREL HABERLER Tarihi Köprü'nün Seyit Onbaşı tasvirleri Çanakkale'de. ...
Çan’da kadın emeği, üretimi ve istihdam oluşturma hayali gerçekleşiyor
YEREL HABERLER Çan’da kadın emeği, üretimi ve istihdam oluşturma ...
'18 Mart'ta 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışıyla tarihe bir mühür daha vuracağız'
YEREL HABERLER '18 Mart'ta 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışıyla ...
1915 Çanakkale Köprüsü’nün kulelerinde yer alacak top mermisi figürleri yola çıktı Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden dört kulenin tepesinde yer alacak olan 20,5 metre yüksekliğindeki top mermisi figürünün her biri 75 ton ağırlığında. İstanbul’un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafifleyecek
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kulelerinde yer alacak top ...
Çanakkale’de, spor karşılaşmalarındaki holiganizm masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de, spor karşılaşmalarındaki holiganizm ...
Çanakkale ve Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale ve Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 15 ...
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı Çanakkale ve Balıkesir’de eş zamanlı hassas burunlu arama köpeklerinin katıldığı uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 15 ...
Başkan Erdoğan: “Neden rahatsızsınız, Biga’ya iş yapmamızdan mı?”
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan: “Neden rahatsızsınız, Biga’ya iş ...
Kızılay Biga Şube Başkanı Başer güven tazeledi
YEREL HABERLER Kızılay Biga Şube Başkanı Başer güven tazeledi
Çanakkale’de 18 Mart Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl hazırlıkları başladı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde dünyanın en büyük orta açıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü açılacak
YEREL HABERLER Çanakkale’de 18 Mart Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl ...
'Boğazların anahtarı Türkiye'dir ve Türkiye bu anahtarı barış için kullanıyor'
YEREL HABERLER 'Boğazların anahtarı Türkiye'dir ve Türkiye bu ...
AK Parti’li Turan’dan TOKİ müjdesi
YEREL HABERLER AK Parti’li Turan’dan TOKİ müjdesi
Çanakkale’de İthalat attı, ihracat düştü
YEREL HABERLER Çanakkale’de İthalat attı, ihracat düştü
Ukrayna'dan ailesinin yanına gelen Türk öğrenci feribottan denize atlayarak hayatını kaybetti Çanakkale Boğazı'nda denize atlayan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ukrayna'dan ailesinin yanına gelen Türk öğrenci ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.