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Çan Belediyesi'ne hayvanseverlerden tepki

DHA

Çan Belediyesi'ne hayvanseverlerden tepki


ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'nin Çan belediyesinde iddiaya göre, veteriner hekim olmadan zabıta ekiplerince uyuşturucu iğneler ile sakinleştirilen ve bayıltılan sokak köpeklerinin araçların bagajlarında taşınarak, ilçe merkezi dışına bırakıldığı görüntü ve fotoğrafların sosyal medyada yer alması hayvansevlerin tepkisini çekti.
Çan Belediyesi Zabıta ekiplerince, iddiaya göre veteriner hekim olmadan ilçe merkezinde uyuşturucu iğne ile sokak köpekleri sakinleştirip, bayıltılarak toplandı. Köpekler daha sonra ilçe merkezi dışına bırakıldı. Zabıta ekiplerinin köpekleri topladıkları ve ilçe merkezine dışına bıraktıkları görüntüler ve fotoğraflar sosyal medyada yer aldı. Zabıtada görevli bir personelin o anlarda çektiği videoda, "Bu da orman evleri, günün finali, bunu da alıp sonlandırıyoruz. Güzel bir av günü oldu. Bütün avcı arkadaşlara rastgele" dediği duyuluyor. Çan Belediyesi'nin whatsapp zabıta grubunda paylaşılan fotoğraflarda ise, "Gülşah iyi üfledi ilk köpeği. Araçta 4 köpek var. Eyvallah elinize sağlık. Vefat etmiş arkadaş" ifadeleri yer aldı. Zabıta ekiplerinin sokak köpeklerini topladıkları anları içeren görüntülerin ve fotoğrafların sosyal medyada yer alması hayvansevlerin tepkisini çekti. Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ise konuyla ilgili inceleme başlattı.
'SAVCILIĞA BAŞVURARAK, ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ'
Çanakkale Mor Pati Derneği Başkanı Emine Akın, "Bu konuyla ilgili Çan Belediyesi'nin köpekleri toplayıp uyuşturucu iğnelerle Çan-Çanakkale yolu üzerindeki Cemiyetalanı mevkii ve Kirazlı köyü taraflarına attıkları duyumları önceden bize açıkçası gelmişti. Bu görüntüler yeni elimize ulaştı. Oradaki gönüllü bir arkadaşımız bize ulaştırdı. İhbarlar doğrulanmış oldu. Belediye'nin yaptığı şu, herhangi bir şekilde veteriner olmadan, bu tarz toplamaları zabıtanın yapma yetkisi yok. Veteriner hekim uyuşturucu ilacı köpeği gördükten sonra kilosuna göre ayarlar. Sonrasında köpek yakalanır. Yakalandığı zamanda yapılacak hareket şudur. Kanun gereği köpeği kısırlaştırma yada tedavi amaçlı yakalayabilir. Çan Belediyesi bu kanunları hiçe sayarak tamamen zabıtanın kendi kafasına göre uyuştucu iğnelerle anestezik maddeyi koyup, bayıltıp yakaladığını tespit ettik, zaten görüntülerde de var. Hayvanların kilolularına göre uyuşturucu ilacı ayarlanmadığı için ölümler de var. Biz bu konuyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduk. Çanakkale Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ile de iletişime geçtik. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Çanakkale Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlattı. Biz de dernek olarak da savcılığa başvurarak şikayeti olacağız" dedi.
'KENDİ KENDİLERİNİ İHBAR ETMİŞLER'
Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Timur Ugan, konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Çan Belediyesi çok uzun süreden beri bu sokak köpeklerini toplayıp, Kirazlı bölgesi denilen dağlık bir arazide ölüme terk ediyor. Tabi veterinleri de yok. Yarım günlük sözleşmeli veterinerleri var. Zabıtaların eline bu uyuşturucu ya da anestezik maddeleri veriyorlar. Zabıtalar atıyor. Bu atma sırasında yüksek dozla köpeklerin bır kısmı ölüyor. Kalanları da dağlık alana atıyorlar. Bunu aylardan beri yapıyorlar. Bu sefer yine yapmışlar. Ve kendi belediye whatsapp gruplarında paylaşmışlar. Kendi kendilerini ihbar etmişler. Orada fotoğrafları çekenler kendileri, whatsapp gruplarında paylaşanlar kendileri, oradan birisi de bu görüntü ve fotoğrafları hayvanseverlere göndermiş. Çanakkale Barosu Hayvan Hakları Komisyon devrede, oradaki avukat arkadaşlarımız devreye giriyorlar. Yargıya taşıyacağız. Çok açık bir şekilde kendi fotoğraflarıyla, kendi suç delilleriyle bu işi yaptıklarını, öldürdüklerini, belirten itirafları var."
ÇAN BELEDİYESİ İDARİ TAHKİKAT BAŞLATTI
Çan Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise, "Bugün itibari ile (03.03.2022) Sosyal Medya hesaplarında, yerel ve ulusal basında Çan Belediyesi personellerimiz tarafından, sokakta yaşayan can dostlarımızın öldürüldüğü, kanuna aykırı bir şekilde bayıltıldığı, yavruların annesiz bırakıldığı iddiaları video ve resimler ile servis edilmiştir. İlgili içeriklere istinaden 02.03.2022 tarihinde Çanakkale Valiliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce kurumumuza denetime gelinmiştir. Şikayet üzerine gelen yetkililer ile resim ve videolarda öldürüldüğü iddia edilen can dostlarımız buluşturulmuştur. Belediyemiz tarafından çiftleşme dönemi gelen can dostlarımız veteriner hekim kontrolünde kısırlaştırılmak üzere alınmaktadır. Belediyemizin civar belediyeleri ile yürüttüğü barınak yapım işi; proje aşamasında olduğundan, tedavi süreci tamamlanana kadar can dostlarımız belediyemiz himayesinde; Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün gözetiminde bu konuya tahsis ettiğimiz  bölgede bakım altında tutulmaktadır. Tedavi süreci tamamlanan canlarımız ise alındıkları ortamlarına geri bırakılmaktadır. Doğum yapmış yaşama elverişsiz ortamda bulunan, bakıma muhtaç anne ve yavrular veteriner hekim kontrolünde bakım altına alınmışlardır. Bunun öncesinde de yeni doğumlarda can dostlarımızın veteriner hekim kontrolünde gözetim altında tutulmasına kurumumuzca özen gösterilmiştir. Sosyal medya içeriklerinde, yerel ve ulusal basında, kanuna aykırı anestezik ilaç kullanıldığı dahi iddia edilmiştir. Ancak bu ilaçların kullanımı; mevzuata uygun olarak, kullanılması zorunluluk olan hallerde Belediyemizin veteriner hekimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu husus Doğa Koruma Milli ve Parklar Müdürlüğü'nün bilgisi dahilindedir. Sokaklarda beraber yaşamaktan mutluluk duyduğumuz canlarımız ile kamuoyunda bu şekilde anılmak bizleri son derece üzmüştür. Canlarımızın sevki esnasında ortaya çıkan haklarının ihlaline yönelik, istenmeyen görüntüler hakkında ise görevli personellerin hizmetine ilişkin belediyemiz tarafından idari tahkikat başlatılmıştır. Gösterilen duyarlılık için tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder, canlarımızı ziyaret etmek isteyenleri, tedavi süreçleri tamamlanana kadar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgisi verilmek sureti ile belediyemize bekleriz" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2022-03-04 21:04:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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