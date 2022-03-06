Vali Aktaş, Yenice Spor açılış maçına katıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Yenice Spor Kulübünün 20212022 yılı 1. Amatör Ligi açılış maçına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ın yanı sıra Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da katıldı.
Açılış maçı öncesinde sporcularla bir araya gelen Vali İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve beraberindekiler, futbolculara başarılar dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. 1. Amatör Ligi 20212022 sezonunun tüm sporculara, tüm takımlara, futbola gönül veren tüm vatandaşlara ve tüm hakemlere hayırlı olması temennisinde bulunan Vali İlhami Aktaş, Yenice Spor Kulübü ile Terzialan Spor Kulübü kaptanlarına ve müsabakanın hakemlerine başarılar diledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.