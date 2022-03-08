Gestaş'tan kadınlara çiçekli karşılama

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında araç ve yolcu taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş., 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yolcularını çiçeklerle karşıladı.

Çanakkale Boğaz hattı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara Adalar hattında araç ile yolcu taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş., yolcularını hoş bir sürprizle karşıladı. Feribotla yolculuk yapmak için Gestaş iskelelerine gelen kadın yolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Gestaş personelleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Uygulamadan memnun kalan yolcular, Gestaş yetkilileri ve personellerine teşekkür ettiler.

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