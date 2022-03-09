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1915 Çanakkale Köprüsü ışıl ışıl görüntüsüyle boğaza renk kattı Açılışına günler kalan Boğazın gerdanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ışıklandırması geceyi aydınlatıyor

İHA

1915 Çanakkale Köprüsü ışıl ışıl görüntüsüyle boğaza renk kattı Açılışına günler kalan Boğazın gerdanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ışıklandırması geceyi aydınlatıyor

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışına günler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 18 Mart Cuma günü açılacak olan köprünün aydınlatmaları geceyi aydınlatıyor. Köprünün hizmete girmesiyle Asya’dan Avrupa’ya geçiş süresi 6 dakikaya inecek.
Cumhuriyet tarihinin mega projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün hizmete açılması için geri sayım başladı. 18 Mart 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temelini attığı boğaz köprüsü 18 Mart 2022 tarihinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Lapseki Şekerkaya ile Gelibolu Sütlüce mevkiinde inşa edilen köprü, bölgenin çehresini güzelleştirdi. İlk olarak kedi yolu aydınlatmaları daha sonrasında ise asfalt çalışmalarındaki genel aydınlatmaların tamamlanmasıyla geceyi aydınlatan ışıklandırmalar estetik bir görünüm sağlıyor.
Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi 6 Temmuz 2021’de başlamıştı. 12 Aralık 2021’de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Asya ve Avrupa’daki kule ayaklarının orta açıklığına son tabliye bloğu yerleştirilmişti.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeleyecek
1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

Avrupa’dan Türkiye’nin güneybatısına kesintisiz erişim
Toplam 324 kilometrelik uzunluğa sahip olan KınalıTekirdağÇanakkaleSavaştepe Otoyolu Projesinin 4,6 kilometrelik kısmını 1915 Çanakkale Köprüsü, 83,4 kilometrelik kısmını ise MalkaraÇanakkale arasındaki otoyol oluşturuyor. Proje Malkara yerleşiminin güneyinden ve Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası’na ulaşacak. Gelibolu’nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine ulaşacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tamamlanmasıyla, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’yi birbirine bağlayacak. Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu Projesi’nin bitmesiyle de Avrupa’dan Türkiye’nin güneybatısındaki endüstriyel bölgelere kesintisiz erişim sağlanmış olacak.

İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşacak
İstanbul’un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafifleyecek. Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli BatıDoğu aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü Marmara Denizi’nin batı kıyısından güney yönüne doğru dengelenecek. Çanakkale Boğazı’nı geçmek için bayram ve tatil dönemlerinde saatlerce sürebilen feribot bekleme süreleri ile yaklaşık 1,5 saat ile 5 saat arasında süren seyahat süresi, altı dakikaya inmiş olacak.

Tatilcilerin feribot çilesi bitecek
Marmara ile Trakya’dan Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne gelen tatilciler, yaz sezonunda her yıl uzun araç kuyruklarından şikayet ediyordu. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kuyruk beklemeden Çanakkale Boğazı’nı 6 dakikada geçebilecek.

Asya ve Avrupa altıncı kez birleştirilmiş olacak
1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak. 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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