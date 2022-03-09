Çanakkale'de 5 ilçede taşımalı eğitime kar tatili

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de beklenen kar yağışı nedeniyle, yarın 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Biga, Bayramiç, Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerinde taşımalı eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2022-03-09 23:09:40



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