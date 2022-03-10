Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Bozcaada ile Geyikli arasındaki bazı feribot seferleri, bugün fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde poyraz nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Bozcaada'dan saat 14.00 ve Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri yapılmayacak. Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den ise saat 19.00 seferleri ise gün içinde belli olacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2022-03-10 10:38:17
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.