Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli



Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Bozcaada ile Geyikli arasındaki bazı feribot seferleri, bugün fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde poyraz nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Bozcaada'dan saat 14.00 ve Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri yapılmayacak. Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den ise saat 19.00 seferleri ise gün içinde belli olacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2022-03-10 10:38:17



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