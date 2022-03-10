Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)

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GÖKÇEADA'YA BAZI SEFERLER DE İPTAL

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Gökçeada'dan planlanan saat 18.00, Kabatepe'den ise saat 20.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez

2022-03-10 10:56:15



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