Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)

GÖKÇEADA'YA BAZI SEFERLER DE İPTAL
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Gökçeada'dan planlanan saat 18.00, Kabatepe'den ise saat 20.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez
2022-03-10 10:56:15
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