Troya Kazıları Başkanı Aslan, çıkardığı İngilizce kitabıyla Çanakkale ve Troya’yı anlattı Son bin yılda Çanakkale Boğazı’ndan geçen seyyahların gözünden Çanakkale ve Troya anlattı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Aslan, ‘A Journey Of The Homeric Landspace Troy’ (Homeros’un Coğrafyasına Seyahat) isimli kitabının lansmanı yapıldı. 4 yıllık çalışma sonrası ortaya çıkan kitapta, son bin yılda Çanakkale Boğazı’ndan geçen seyyahların gözünden Çanakkale ve Troya anlatıldı. Kitapta dikkat çeken üst başlık ise Troya kazılarını ilk gerçekleştiren Manfred Korfmann’ın ‘Troya bir Anadolu’dur’ sözü oldu.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde kalan 5 bin 600 yıllık Troya’nın kazı başkanlığını yapan Prof. Dr. Rüstem Aslan, 4 yıldır üzerinde çalıştığı ‘A Journey Of The Homeric Landspace Troy’ (Homeros’un Coğrafyasına Seyahat) isimli kitabını İngilizce olarak yayımladı. 15 ve 20. Yüzyıla kadar yerleşme, mimari ve toplum ilişkilerini, son bin yılda Çanakkale Boğazı’ndan geçen seyyahların gözünden inceleyerek Çanakkale ve Troya’yı anlattı.

Uluslararası birçok kütüphane, arşiv ve seyyahların gözlemlerini tek tek incelediğini belirten Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, “Yaklaşık 4 yıllık bir çalışma sonrasında bitirdiğimiz Çanakkale bölgesindeki Troya ile ilgili bu kitabı özellikle İngilizce olarak hazırladık. Daha sonraki süreçte Türkçesini de yayınlayacağız. Bunun amacı; Çanakkale’nin Troya’nın ve Troya Müzesi’nin uluslararası alanda bilinilirliğini arttırma istemiyle yapılmıştır. Bu kitabın içeriğinde son bin yılda Çanakkale Boğazı’ndan geçen, Troya’yı ziyaret eden, araştıran gezginlerin izlenimleri yer alıyor. Aynı zamanda burada kazı yapmış arkeologların yaptığı sonuçları da buluşturduk. Bunların arasında özellikle 1988’den ölümü 2005’e kadar Troya’da kazı yapan Manfred Korfmann hocanın, ‘Troya bir Anadolu’dur’ sözünü üst başlık olarak vurguladık. Kitabın özü bu diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Kitabın lansman toplantısı bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Baro Başkanı Av. Soner Aydın, Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Nilgün Cura Gökser, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Ümit Cihan Müşterioğlu’nun yanı sıra davetliler katıldı.

