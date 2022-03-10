'Jandarma' yalanıyla dolandırıcılık şüphelisi, yol kontrolünde yakalandı



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, kendisini 'jandarma personeli' olarak tanıtan A.A., telefonla aradığı M.Ç.'nin 2 bileziğini, 1 altın setini ve 4 bin lirasını dolandırdı. A.A., İzmir'den Şanlıurfa'ya otobüsle giderken, yol kontrolünde yakalandı.

Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyünde yaşayan M.Ç. isimli kadını telefonla arayan A.A., kendisini 'jandarma personeli' olarak tanıttı. A.A., ikna ettiği M.Ç.'nin 2 bileziğini, 1 altın setini ve 4 bin lirasını dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan M.Ç., jandarmaya başvurdu. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan incelemenin ardından A.A., İzmir'den Şanlıurfa'ya otobüsle giderken, Afyonkarahisar'daki yol kontrolünde yakalandı. A.A. hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez

2022-03-10 15:40:33



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