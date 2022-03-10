Çanakkale'nin 4 ilçesinde okullara kar tatili

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de kar yağışı nedeniyle Çan ve Yenice ilçelerindeki tüm okullarda, Biga ve Bayramiç ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışının etkili olduğu 4 ilçede eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Meteorolojiden alınan son verilere göre, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Çan ve Yenice ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında, Bayramiç ve Biga ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2022-03-10 22:09:05
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