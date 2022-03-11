Mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu

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Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda, 142 metre uzunluğundaki 'Kapıtan Shyrıagın' adlı mısır yüklü kargo gemisi, karaya oturdu.

Romanya'dan İtalya'ya mısır götüren 142 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı 'Kapıtan Shyrıagın' adlı kargo gemisi, henüz bilinmeyen bir nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu. Kaptanın durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) Müdürlüğü'ne bildirmesinin ardından, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' ve 'Türkeli' römorkörleri ile 'KIYEM-1' botu sevk edildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2022-03-11 06:02:13



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