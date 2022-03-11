Mısır yüklü kargo gemisi karaya oturdu 142 metre uzunluğundaki kargo gemisi, Çanakkale Boğazında karaya oturdu

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Romanya'dan İtalya'ya mısır götüren 142 metre uzunluğundaki mısır yüklü kargo gemisi, Çanakkkale Boğazında karaya oturdu.

Kapıtan Shyriagin adlı kargo gemisi, henüz bilinmeyen bir sebeple Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu. Kaptanın durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma4' ve 'Türkeli' römorkörleri ile 'KIYEM1' botu sevk edildi.

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