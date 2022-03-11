Mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu (2)

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GEMİ KURTARILDI

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan mısır yüklü kargo gemisinin kumluk bölgeye oturduğu tespit edildi. Dalgıç ekiplerin su altı sörvey çalışmalarında herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirlendi. 'Kurtarma-4' römorkörü ile geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalarda Çanakkale Boğazı, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Saat 10.00 sıralarında, römorkörün çelik halatla çektiği gemi kurtarılıp demirletilmek üzere Karanlık Liman bölgesine götürüldü. (DHA)

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ

2022-03-11 10:58:12



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