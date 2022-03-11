Gelibolu’da korkutan ev yangını

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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Evde kimsenin bulunmaması ise muhtemel facianın önüne geçti.

Gelibolu'nun Alaaddin Mahallesi’nde dün gece geç saatlerde 2 katlı bir binanın ilk katında yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürmeyi başardı. Elektrikli sobadan çıktığı belirlenen yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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