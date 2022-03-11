Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, sahte içkiler ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde sahte içki imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 670 litre etil alkol, 250 litre sahte rakı, 50 litre sahte votka, 30 litre sahte viski, 150 mililitre anason yağı, 5 mililitre üzüm aroması, 1 şişe kapatma aparatı, 2 sıvı ölçme aparatı, 1 litrelik 464 boş şişe, 25 kilo aktif karbon, 1 elektrikli pompa ele geçirildi. Jandarmanın gözaltına aldığı şüpheli hakkında işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez

2022-03-11 17:15:58



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