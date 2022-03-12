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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'ncı yıl dönümü etkinlikleri başladı; kutsal emanetler yola çıktı

DHA

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'ncı yıl dönümü etkinlikleri başladı; kutsal emanetler yola çıktı


Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü'nü içeren 'Zafer Haftası' etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen törenle başladı.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen 'Zafer Haftası' açılış töreni, 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece boğaza döktüğü mayınlarla savaşın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'ni temsilen yapılan TCG Nusret'in bağlı bulunduğu Çimenlik Kalesi'nde yapıldı. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Rebiye Ünüvar, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı.
Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde, Türk bayrağı göndere çekildi. Halk oyunları gösterisi yapıldı. Mehteran takımı marşlar çaldı. 
KUTSAL EMANETLER YOLA ÇIKTI
Gelibolu Yarımadası'ndan alınan kutsal emanetler; toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından atletler Oğuz Uyar ve Nihan Akaman'a teslim edildi. Ardından atletlerin Ankara'da sona erecek Zafer Koşusu başladı. Çanakkale-Ankara güzergahında 6 ili kapsayan koşuda, her şehrin atletlerinin kendi il sınırında taşıyacağı emanetler, 18 Mart günü törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2022-03-12 11:39:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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