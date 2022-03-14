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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı

DHA

Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı


Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107´nci yılı nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören için hazırlıklar sürdürülüyor. Geçit töreni için seyir terası oluşturulurken, törenin provası da yapılıyor.
Kentte 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören için hazırlıklara devam ediliyor. Şehitler Abidesi önündeki Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinde temizlik ve rötuş çalışması yapıldı. Aynı alandaki sembolik şehit mezarlarına 6 bin kırmızı, 6 bin de beyaz olmak üzere 12 bin şakayık dikildi. Tören alanı, Türk bayrakları ile donatıldı. Törenler sırasında denizde gerçekleştirilecek geçit töreni için seyir terası oluşturuldu. Abide Bölgesi ve Morto Koyu´nda bulunan helikopter pisti etrafında iniş ve kalkışta tehlikeye neden olacak diri örtü temizliği gerçekleştirildi. Çanakkale Şehitler Abidesi´ne ulaşan alternatif yollarda yol kenarı temizliği yapılırken, Şehitler Abidesi'ndeki törenin provaları da sürüyor. 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "18 Mart'larda Türk milletinin kalbi Çanakkale'de atar, Çanakkale için atar çünkü Türk tarihinin altın sayfalarından biri, 18 Mart'ta Mehmetçik tarafından kahramanca yazılmıştır. 107 yıl önce bugün bu topraklarda, bu mekanlarda Türk milleti büyük bir savunma örneği vermiştir. Vatanını, kutsal değerlerini, bağımsızlığını savunmuştur ve tarihe altın harflerle 'Çanakkale geçilmez' destanını yazdırmıştır. Bu milletimizin haklı bir zaferidir. Biz de o kahraman Mehmetçiğin torunları olarak her yıl bu önemli günümüzü anıyoruz, kutluyoruz, törenler yapıyoruz. O kahramanları saygıyla rahmetle anıyoruz. 107'nci yılında da Türk milleti olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve bütün devlet erkanımızın katılımlarıyla gururla törenimizi 18 Mart'ta icra edeceğiz" dedi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde 1915 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının gerçekleştirilmesiyle ayrı gurur yaşayacaklarını belirten Kaşdemir, "1915 Çanakkale Köprüsü'yle tarihe bir mühür daha vuracağız. Türk milletinin, o kahraman Mehmetçiğin torunları, dünyanın en uzun köprüsünü işte bu topraklara yaptı. 1915 Çanakkale Köprüsü inşallah 18 Mart'ta büyük bir gururla açılacak. İşte o kahramanlığın sonucu olarak biz bugün bu topraklarda büyük işler başardığımızı, bütün dünyaya ilan edeceğiz. Tabiri caizse Türk milleti yine Anadolu'dan Rumeli'ye geçmiş olacak. Dünyanın en önemli köprülerinden biri hizmete açılmış olacak. İnşallah bu topraklarda ebediyen Türk bayrağı var olacak ve milletimiz bu topraklarda ebediyen hür bir şekilde yaşamış olacak. Türkiye'nin hatta dünyanın kalbi Çanakkale'de atacak. Dünyanın gözü Çanakkale'de olacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2022-03-14 16:33:18

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