Çanakkale’de 18 Mart Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde dünyanın en büyük orta açıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü açılacak

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü kapsamında, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde düzenlenecek tören için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni hazırlıkları sürüyor. 18 Mart törenleri öncesinde Şehitler Abidesi’nde bulunan rölyefte rötuş ve temizlik çalışması yapılırken, sembolik şehit mezarlıklarına 6 bin kırmızı, 6 bin de beyaz olmak üzere toplam 12 bin şakayık çiçeklerinin ekimi başladı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünü her yıl olduğu gibi yine devletimiz ve milletimizle birlikte büyük bir gururla kutlayacağız. Çanakkale’ye gelen bütün o kahramanları ve bir gül bahçesine girer gibi ölüme koşanları, Çanakkale’yi geçilmez yapanları büyük bir saygı ve rahmetle anacağız. Seyit Onbaşı, Cevat Paşa, kahraman Mehmetçiklerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onların torunları olarak büyük bir saygı ve rahmetle hatırlamış olacağız. İnşallah bu topraklarda birliğimiz, beraberliğimiz, vatan sevgimiz devam edecek. Çanakkale ruhu bu topraklarda hep hakim olacak ve inşallah o büyük destanı yazanların da büyük fedakarlıkları daha anlamlı hale gelecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de açılacağına değinen Başkan Kaşdemir, “Bu yıl 18 Mart törenlerimizde ayrı bir anlam olacak. Çünkü Türk milletinin tarihe bir mührü daha vuruluyor. Nasıl 107 yıl önce bu topraklarda ‘Çanakkale geçilmez’ mührünü vurmuşsak, 18 Mart 2022 tarihinde dünyanın en büyük, en uzun köprülerinden olan 1915 Çanakkale Köprümüz de açılmış olacak. Çanakkale ruhunu hiçbir zaman için kalbimizden çıkarmayacağız ve Çanakkale ruhu bu topraklarda hep hakim olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, devlet erkanımız ve milletimiz burada olacak. Çok büyük bir kalabalıkla hem zaferimizi kutlayacağız hem de köprümüzü açacağız” diye konuştu.

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