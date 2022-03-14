11,5 milyon liralık dolandırıcılık şüphelisi anne ve oğul ile 5 kişi yakalandı (2)

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ÇANAKKALE'de evlenme vaadi, araç alım satımı ve banka hesap bilgilerinin ele geçirilmesi yöntemleriyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları öne sürülen Zeynep Taşçi, oğlu Ozan Coşkun, Bilal Taşçi, Sinem Kaya, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden A.S. savcılıktaki ifadesinin ardından, diğer şüpheliler E.K. ve A.A. ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı. (DHA)Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-DHADHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2022-03-14 23:23:30
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.