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AK Parti’li İskenderoğlu, “Aziz şehitlerimizi unutmayacak, unutturmayacağız”

İHA

AK Parti’li İskenderoğlu, “Aziz şehitlerimizi unutmayacak, unutturmayacağız”

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, TBMM Genel Kurulunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107 yıl dönümü nedeniyle bir konuşma yaptı. İskenderoğlu, “Çanakkale Vatan müdafaasında omuz omuza mücadele edip, şehit olunca koyun koyuna yatan hepimizin dedesinin emaneti Türkiye’dir. Biz aziz şehitlerimizi unutmayacak unutturmayacağız” dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda söz alan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107 yıl dönümü nedeniyle milletvekillerine hitap etti. Çanakkale’nin çok özel bir yer olduğuna dikkat çeken İskenderoğlu, “Dile kolay; Her şeyden sakındıkları, gözleri gibi baktılar evlatlarını, ‘Vatana kurban olsun diye’ saçlarına kına yakıp Çanakkale’ye gönderdi analar; Geriye dönmeyeceklerini bile bile O kınalı kuzuların her biri, Çanakkale’de yıkılmaz kale, bükülmez bilek, geçilmez duvar oldu. Kendi hayatları, hayalleri, umutları vardı; Her biri Çanakkale’de Mehmet oldu, Mehmetçik oldu. Mehmetçik, ‘Bir hilal uğruna’ en değerli varlığını, canını ortaya koydu. Bir millet burada birlik oldu, Çanakkale geçilmez oldu. Gazi Mustafa Kemal’in hatıralarındaki şu satırları düşünün; "Karşılıklı siperler arasındaki mesafe sekiz metre, yani ölüm muhakkak” Çanakkale'ye şehitliklere giden herkes derin bir hüzün haklı bir gurur duyar, her yerde tek bir mezar taşının altında yüzlerce şehidimiz yatar. Çocuklar gençler sorarlar: “Burada kim yatıyor?” Bu şehitlikte Edirneli Hasan, Denizlili Ahmet, Sivaslı Mehmet, Erzincanlı Kazım, Diyarbakırlı Memo, Balıkesirli Mehmet, Kosovalı Muhammet Kısacası Çanakkale Şehitliklerinde Türkiye yatar. Çanakkale Vatan müdafaasında omuz omuza mücadele edip, şehit olunca koyun koyuna yatan hepimizin dedesinin emaneti Türkiye’dir. Onların derdi Şehit İbrahim Naci’nin günlüğünde dediği gibi: "Şehit olmaktan korkmuyorum bir mezar taşım bile olmayacak unutulmaktan korkuyorum " Biz aziz şehitlerimizi unutmayacak unutturmayacağız” dedi.
18 Mart’ta Çanakkale’nin çok önemli bir yatırıma kavuşacağını da ifade eden İskenderoğlu, “Ecdat, bize çok kutlu bir miras bıraktı. Bu aziz vatanın her bir köşesine hizmet etmek, bizler için büyük bir şeref. Ancak biz, Çanakkale’yi temsil etmekten ayrı bir onur, büyük bir gurur duyuyoruz. Her sabah, güneşin ilk ışıklarının vurduğu şüheda topraklara bakarken, omzumuzda kahraman ecdada olan borcumuzu hissediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özel ilgi ve hassasiyetiyle, AK Parti hükümetlerimiz döneminde, Çanakkale savaşlarının yaşandığı Gelibolu Yarımadası, adeta yeni baştan ihya edildi. Gerçek şüheda kabristanları ortaya çıkarıldı, anıt ve mezarlıklar yeniden düzenlendi. Her yıl yüzbinlerce vatandaşımızın ziyaret ettiği tarihi alan gerek dönemin izleri gerekse son teknolojinin kullanıldığı müze ve simülasyon merkezleriyle, bu destanın nesiller boyunca aktarılacağı dev bir açık hava müzesi haline geldi. Her biri tarihin izlerini taşıyan, Bigalı köyündeki Atatürk evi, Bayramiç’te Mehmet Akif Ersoy’un evi, Ezineli Yahya Çavuş Evi, Bigalı Mehmet Çavuş, Anadolu Hamidiye Tabyaları, Piri Reis Müzesi ve daha niceleri restore edilerek ziyarete açıldı. Ve nihayetinde, dünya literatürüne Çanakkale adını bir kez daha yazdıracak, her bir detayı ayrı bir gurur vesilesi olan 1915 Çanakkale köprüsünün açılışını bu özel günde gerçekleştiriyoruz. Toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan köprümüz, kendi alanında dünyada ilk sırada yer alan bir eser olacak. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 3’ncü ayın 18’nci gününü yani 18 Mart’ı, Kırmızı beyaz rengi ise Al Bayrağımızı temsil ediyor. Ülkemizin göz bebeği, tarihimizin önsözü Çanakkale’mizi bir kez daha tarihe yazdıracak bu dev eserin açılışına, milletvekillerimizi ve tüm halkımızı davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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