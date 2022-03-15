Çanakkale’de 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi tutuklandı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale ve ilçelerinde son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) timleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik son 1 ayda 75 operasyon düzenledi. 83 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 78 şahıs serbest kaldı. 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda ayrıca yakalama emri bulunan 8 şüpheli de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Son 1 ayda gerçekleştirilen 75 operasyonda; 345 gram skank, 130 gram metamfetamin, 78 gram bonzai, 20 gram eroin, 12 gram esrar, 8 gram bonzai hammaddesi, 66 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca, 11 adet mermi ve bin 180 lira para ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.