Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi (1)

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Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart Cuma günü açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki son hazırlıkları yerinde incelemek için kente geldi. Bakan Karaismailoğlu, beraberinde basın mensuplarıyla birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son durumunu havadan gözlemledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ

2022-03-16 16:49:58



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