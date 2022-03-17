Şehitlikte taşları kardan temizleyen çocuklar: “Şehitlerimizin ismi hep okunsun, silinmesin istedik”

Çanakkale’nin Çan ilçesinde geçtiğimiz hafta yağan kar yağışı sonrası Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtında bulunan sembolik mezar taşlarını temizleyen 2 kardeşe Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, hediye verdi.

Geçtiğimiz hafta Çan ilçesinde yağan kar yağışı sonrası Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri anıtının sembolik mezar taşlarının karla kaplanması sonucu şehitliğe gelen 2 kardeş, mezar taşlarını kardan temizledi. Kardeşlerin isimlerin okunmasını sağlamaları güvenlik kameralarına yansıdı. Ulusal ve yerel medyaya konu olan güzel yürekli çocuklara seslenen Başkan Öz, çocuklar ve onları yetiştiren aile ile tanışmak istedi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Çan Şube Başkanı Nail Eker ve Şehit yakınlarıyla birlikte çocuklar ve aileleriyle, Şehitlikte buluştu. Başkan Öz, “Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan ve bizlere duygulu anlar yaşatan Tunahan ve Efsa ile gurur duyuyor, anne ve babaları başta olmak üzere öğretmenlerine de böyle duyarlı nesiller yetiştirdikleri için şükranlarımı sunuyorum” dedi. Şehitler ve Gazi Aileleri Derneği Çan Şube Başkanı Nail Eker ise “Anne ve babayı böyle evlatlar yetiştirdikleri için tebrik ediyorum. Çocuklarımız bizleri duygulandırdı” dedi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Nail Eker tarafından çocuklara ve ailesine hediye verildi.

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