Bakan Karaismailoğlu, gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde karşıladı (2)



BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, ENGELLİLERLE KÖPRÜDE YÜRÜDÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, Türkiye'nin değişik kentlerinden gelen görme ve bedensel engelli vatandaşlar ile birlikte yürüdü.

Gelibolu gişelerde açıklama yapan Bakan Adil Karaismailoğlu, Çanakkale'nin, Türk milletinin kaderinin çizildiği yer olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bir nesil cihan harbinde şehit oldu ama onlar sayesinde bir millet bağımsızlığına kavuştu. Bu toprakların kıymeti tarif edilemez. Bir hilal uğruna, tertemiz alnından vurulan, bir gül bahçesine girercesine kara toprağa giren aziz şehitlerimize Allah´tan rahmet diliyoruz. Böyle bir mirası devralmış bizlere ise düşen iki görev var. Bu destanı yazan ecdadımıza saygımızı sunmak ve onlardan öğrendiğimiz gibi gelecek nesillerimize üzerinde yükselebilecekleri bir armağan bırakmak. İşte bugün, bu vazifemizi yerine getirdiğimiz gündür. Çanakkale Deniz Zaferi´nin 107'nci yıl dönümünde, 2023 vizyon projelerimizden olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprümüzü hizmete açıyor olmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı´mızın teşrifleriyle yarın, Malkara-Çanakkale Otoyolu ile birlikte, yolun altın halkası olan 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını yapacağız.1915 Çanakkale Köprüsü; adı, mimari tasarımı ve teknik özellikleri ile aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan, Çanakkale Boğazı´na vurulan mühür ve eşsiz bir abidedir."

'BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLI PEK ÇOK SEMBOLÜ BAĞRINDA TAŞIYOR'

1915 Çanakkale Köprüsü'nün enlerin, ilklerin ve rekorların projesi olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "2 bin 23 metre orta açıklık ve 770´er metre yan açıklıkları ile birlikte köprümüz 3 bin 563 metre uzunluğunda. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu da 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Dünyada bu kadar uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli tasarlanan ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metre kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle deniz seviyesinden 334 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek kulelere sahip asma köprüsü olacak. 1915 Çanakkale Köprümüz bizim için çok kıymetli olan pek çok sembolü bağrında taşıyor: 2 bin 23 metre orta açıklık, Cumhuriyet´imizin 100'üncü yılı olan 2023´e atıftır. 318 metrelik çelik kuleleri, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi´ne işarettir. 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürleri, top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayan Seyit Onbaşı´ya saygımız, selamımızdır. Kırmızı-beyaz renkli kuleler, al bayrağımızı işaret eder" diye konuştu.,

'KÖPRÜ ŞEHİTLERİMİZE VEFA BORCU, ECDADA SAYGI VE GELECEĞE ARMAĞANDIR'

"4 yıllık yapım süresin boyunca 30 bin çalışma arkadaşımız en yoğun zaman da 6 bin personel ve 740 adet iş makinesi ile gece-gündüz çalışarak tamamladığımız projemiz, hem şehit ecdadımıza vefa borcumuz ve hem de ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatıdır" diyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Projemizin sembol ve tarihi özellikleri yanı sıra, teknik özellikleri ile de ülkemizdeki örnek ve lider projeler arasında yer alıyor. Malkara-Çanakkale Otoyolu ile birlikte Çanakkale Köprümüzün akıllı ulaşım sistemleri ile donatıldı. Proje kapsamında; 225 bin 250 metre uzunluğunda Fiber Optik İletişim Altyapısı, 34 Değişken Mesaj İşaretleri, 62 Olay Algılama Kamera Sistemi, 6 Meteoroloji Ölçüm İstasyonu, 1 adet Felaket Kurtarma Merkezi ve 1 Adet Acil Çağrı Sistemi gibi önemli Akıllı Ulaşım Sistemleri kullanıldı. Sis, buzlanma ve kaza riskleri, kontrol merkezlerinde 7/24 esasına göre yapay zekâ ile izleniyor. Türkiye´de ilk kez uygulayacağımız LED Otoyol Aydınlatma Sistemi ile, diğer sistemlere göre yılda 3 milyon 530 bin kilovatsaate yakın enerji tasarrufu sağlayacağız. Bu şekilde 300 ton karbon salınımının önüne geçeceğiz. Köprü ve otoyol projemiz kapsamında da 540 bini otoyol güzergahında olmak üzere toplamda 1 milyon 540 bin ağaç dikildi. Büyük resme baktığımızda ise Malkara-Çanakkale Otoyolu´muz, 324 kilometrelik Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu projesinin önemli bir parçasıdır. Bu otoyolumuz aynı zamanda, Gebze-İzmir Otoyolu´na bağlandığında, tüm Marmara Denizi´ni çevreleyen otoyolu zincirinin devamı olacak. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve Çanakkale Boğazı´nın yakut gerdanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde, Avrupa ve Trakya´dan gelen trafik yükü, Kuzey Marmara´yı dolanmadan, Çanakkale üzerinden Güney Marmara ve Ege´ye ulaşacak. Otoyollarımızın hizmete girmesiyle, Trakya ile birlikte, Batı Anadolu ve Ege´nin -hatta Batı Akdeniz Bölgesi´ninulaşım, üretim, sanayi, ticaret ve hizmet sektörü de canlanacak. Türkiye ve boğazlarımız 1915´te ne kadar önemli ise, 2023´te, 2053´te ve 2071´de de o kadar önemli olacaktır. Dünya durdukça, bu bölge ve ülkemiz önemini hep koruyacaktır. Biz, stratejik konumumuzun gereği olarak, tüm ulaşım sistemlerimizi, birbirleri ve dünya ulaşım ağı ile entegreli bir şekilde planlıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü; şehitlerimize vefa borcudur, ecdada saygı ve geleceğe armağandır. Lider Türkiye´nin göstergesidir. Çanakkale Boğazı´na takılan `yakut´ bir gerdanlıktır."

Açıklamanın ardından Bakan Adil Karaismailoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Türkiye'nin değişik kentlerinden gelen görme ve bedensel engelli vatandaşlar ile Gelibolu gişelerden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün orta kısmına kadar yürüdü. (DHA)Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ

2022-03-17 12:54:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.