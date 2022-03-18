18 Mart Deniz Zaferi’nin 107 yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107 yıldönümü çelenk töreni ile başladı. Çanakkale şehir merkezindeki törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Türk tarihinin en büyük zaferleri arasında yer alan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107 yılı dolayısıyla bir dizi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda sabah 09.00'da başlayan törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yanı sıra askerler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Milli Savunma Bakanlığı çelengini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Atatürk Anıtı'na sundu. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenklerini sundu.

Altın madalya ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk Bayrağı'na toka edildi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

Ayrıca Türk Deniz Kuvvetlerine ait korvetten 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

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