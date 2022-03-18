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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı; altın madalyalı Türk bayrağı göndere çekildi

DHA

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı; altın madalyalı Türk bayrağı göndere çekildi


Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Fatih Emrah ERDOĞAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamaları, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar´ın katıldığı törenle, 253 bin şehit adına üzerine `Çanakkale geçilmez´ yazan altın madalyanın, Türk bayrağına takılarak, göndere çekilmesiyle başladı.
Çanakkale Cumhuriyet Meydanı´nda düzenlenen ilk törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti, şehitleri selamlamak adına 'TCG Kınalıada' korvetinden 21 pare top atışı yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.00'da başlayan törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, Avustralya'nın Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nicole Slight, Yeni Zelanda Askeri Ateşesi Albay İan Brandon, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Anıta ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenk koydu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı´nda bulunan 'TCG Kınalıada' korvetinden 21 pare top atışı gerçekleştirildi.
ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk bayrağına takıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. `Çanakkale Geçilmez´ yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekilmesinin ardından resmi çelenk koyma töreni sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-03-18 11:00:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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