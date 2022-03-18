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Çanakkale'de zafer coşkusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnancı uğrunda ölümü göze almış, İstiklale aşık bir millet 107 sene önce burada tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale’de imanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğramış; işgal ruhu karşısında inanç galip gelmiştir" "Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya kararlı millet karşısında duracak hiçbir silahın olmadığı Çanakkale'de görülmüştür. Türk Milleti Çanakkale’de verdiği eşsiz mücadele ile tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki bir çok ülke Çanakkale’den ve daha sonra İstiklal Harbimizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmıştır" "Bu zafer sadece bizim değil, Balkanlar'dan Avrupa'ya, Asya’ya 100 milyonlarca kardeşimizin ortak zaferidir. Bu şanlı zafer Türk milletinin olduğu kadar gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş mazlum halkların da zaferidir" "Her ne kadar işgal niyetiyle gelmiş olsalar da burada toprağa düştükleri andan itibaren artık misafirlerimiz olarak gördüğümüz diğer milletlerin askerlerini de saygıyla anıyorum" Çanakkale Şehitler Abidesi’nde Deniz Zaferi’nin 107’nci yılı nedeniyle tören düzenlendi

İHA

Çanakkale'de zafer coşkusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnancı uğrunda ölümü göze almış, İstiklale aşık bir millet 107 sene önce burada tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale’de imanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğramış; işgal ruhu karşısında inanç galip gelmiştir" "Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya kararlı millet karşısında duracak hiçbir silahın olmadığı Çanakkale'de görülmüştür. Türk Milleti Çanakkale’de verdiği eşsiz mücadele ile tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki bir çok ülke Çanakkale’den ve daha sonra İstiklal Harbimizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmıştır" "Bu zafer sadece bizim değil, Balkanlar'dan Avrupa'ya, Asya’ya 100 milyonlarca kardeşimizin ortak zaferidir. Bu şanlı zafer Türk milletinin olduğu kadar gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş mazlum halkların da zaferidir" "Her ne kadar işgal niyetiyle gelmiş olsalar da burada toprağa düştükleri andan itibaren artık misafirlerimiz olarak gördüğümüz diğer milletlerin askerlerini de saygıyla anıyorum" Çanakkale Şehitler Abidesi’nde Deniz Zaferi’nin 107’nci yılı nedeniyle tören düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi’nde tören düzenlendi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Milleti Çanakkale’de verdiği eşsiz mücadele ile tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki bir çok ülke Çanakkale’den ve daha sonra İstiklal Harbi'mizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmıştır. Bu zafer sadece bizim değil, Balkanlar'dan Avrupa'ya, Asya’ya 100 milyonlarca kardeşimizin ortak zaferidir. Bu şanlı zafer Türk milletinin olduğu kadar gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş mazlum halkların da zaferidir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.
Çanakkale Şehitler Abidesi’nde saat 12.30’da başlayan tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına çelenk sunumuyla başladı. Tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrağın göndere çekilmesiyle devam etti. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri adına 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz tarafından günün anlam ve önemine binaen konuşma gerçekleştirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü mesajı seslendirildi. Konuşmanın ardından aktör Bahadır Yenişehirlioglu tarafından Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine şiirini okudu.

"İşgal niyetiyle gelmiş olsalar da bu toprağa düşen yabancı askerleri de saygıyla anıyorum"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferimizin 107.yıldönümünün kutlu ve mübarek olmasını temenni ediyorum. Çanakkale geçilmez sözünü tarihe nakşeden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle minnetle tazimle yad ediyorum. İstiklal Harbimizde Kıbrıs Barış Harekatında, terörle mücadelede, 15 Temmuz’da vatanı için canını feda eden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.
Her ne kadar işgal niyetiyle gelmiş olsalar da burada toprağa düştükleri andan itibaren artık misafirlerimiz olarak gördüğümüz diğer milletlerin askerlerini de saygıyla anıyorum. İstiklal Marşı şairimiz o gün burada yaşananları şöyle dizelere döküyor: 'Asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Şuheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O ruku olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından tertemiz yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer'" dedi.

"Halep'in, Gazze'nin, Kudüs'ün İstanbul'un çocukları koyun koyuna yatıyor"
Çanakkale'nin, milletin vatanseverlik, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanı olduğunun altını çizen Erdoğan, "İnancı uğrunda ölümü göze almış, İstiklale aşık bir millet 107 sene önce burada tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkele’de imanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğramış işgal ruhu karşısında inanç galip gelmiştir
Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya kararlı millet karşısında duracak hiçbir silahın olmadığı görülmüştür. Türk Milleti Çanakkale’de verdiği eşsiz mücadele ile tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki bir çok ülke Çanakkale’den ve daha sonra İstiklal Harbimizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmıştır. Bu zafer sadece bizim değil, Balkanlardan Avrupa'ya, Asya’ya 100 milyonlarca kardeşimizin ortak zaferidir. Bu şanlı zafer Türk Milleti’nin olduğu kadar gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş mazlum halkların da zaferidir. Hemen yanı başımızdaki mezar taşlarına baktığımızda bu hakikati çok net görebiliyoruz. Burada sadece Türkiye’nin her ilinden her ilçesinden hemen her köyünden kahramanların kabirleri yok. Aynı zamanda gönül coğrafyamızın dört köşesinden gelip burada toprağa düşen şehitlerin mezarları da var. Saraybosna’nın Üsküp’ün Gümülcine’nin Bakü’nün Halep’in Gazze’nin Kudüs’ün çocukları ile İstanbul’un Ankara’nın Çorum’un Yozgat’ın Antep’in Mardin’in Edirne’nin evlatları tam 107 senedir bu mukaddes topraklarda beraberce koyun koyuna yatıyor" dedi.

"Her vatan evladı buradan ders çıkarmalı"
Çanakkale'nin millet olarak ebedi ve ezeli kardeşliği ifade ettiği kadar bütün bölgenin, İslam dünyasının kader ortaklığını da yansıttığını belirten Erdoğan, "Her vatan evladının buradaki şehitliklerden ecdadın fedakarlığından çetin mücadeleden çıkaracağı çok büyük dersler, ibretler olduğunu düşünüyorum. Gittiğim her yerde gençlerle her buluşmada, onlara Çanakkale’yi, destanı anlatıyor burayı görmeleri gerektiğini kendilerine söylüyorum. Sadece kendi çocuklarımızın değil Balkanlar, Afrika'nın, Ortadoğu, Orta Asya'nın gençlerinin buraya gelmelerini atalarını tanımalarını aramızdaki kardeşliğe şahit olmalarını arzu ediyorum. Bunu başardığımızda Çanakkale’yi evlatlarımıza hakkıyla anlattığımızda hem içimizde hem de kardeşlerimizle milletimiz arasında çok farklı bir muhabbet iklimini tesis edeceğimize inanıyorum. Her şeyden önce içinde bulunduğumuz mekanda Gazi Mustafa Kemal’in komutasında o kınalı kuzuların çıktığı yolda, tüm haçlı zihniyetine karşı hilalin zaferini tüm dünyaya gösterdiğimiz şu mekanda bizler de yavrularımızı buna göre yetiştirmemizin gereğine inanıyorum. Rabbim bize şehitlerimizin yolundan ayırmasın diyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından şehitler için Kur’anı Kerim Tilaveti okunup, dualar edildi. Şehitlik Defteri imzalandıktan sonra da temsili şehit mezarlıklarına karanfil bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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