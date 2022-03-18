129 yıllık Osmanlı sancağı devir teslim töreni yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 129 yıllık Osmanlı sancağını Bakan Akar’a teslim etti

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü törenlerinde, 129 yıllık Osmanlı sancağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a teslim edildi.

25 Mart 1893’te Katar’daki Osmanlı kalesine yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı birliğine ait sancak, İngiltere’deki bir müzayededen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katkılarıyla vatan topraklarına getirildi.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde ecdat yadigarı kutsal sancağın devir teslim töreni yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sancağı teslim etti. Şanlı sancağı 3 defa öperek, alnına koyan Erdoğan, daha sonra sancağı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a devretti.

Bakan Akar da şanlı sancağı 3 defa öpüp, alnına koyarak teslim aldı.

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