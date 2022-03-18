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Çan’da Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yılı kutlandı

İHA

Çan’da Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yılı kutlandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Çan Atatürk Şehir Meydanında bulunan Atatürk anıtına Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Çan Belediye Başkanı Bülent Öz tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından Çan Şehir mezarlığında bulunan Şehit kabristanları ziyaret edilerek şehit aileleri ile birlikte dualar edildi. Çan Belediyesi Kültür Merkezinde, Çan 23 Eylül Ortaokulu tarafından düzenlenen programın ardından Fatih Camii’nde tüm şehitler için Mevlidi şerif okunarak pilav ikram edildi. Düzenlenen törenlere Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Siyasi parti temsilcileri, STK Başkan ve yöneticileri katıldı.

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