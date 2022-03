Bakan Karaismailoğlu: "1915 Çanakkale Köprüsü, destanın hatırasına yakışacak bir abide olan şaheser olmuştur" 1915 Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı Dünyanın en büyük orta açıklığına sahip köprüsü iki yaka arasındaki ulaşımı 6 dakikaya düşürdü

Dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Asya ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayan boğaz köprüsünde karşıdan karşıya geçiş süresi 6 dakikaya indi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Törende konuşan Çanakkale Otoyol Köprü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsünü rekor sürede tamamlayarak 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolunu milletimizin kullanımına sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu proje bizler ve ortaklarımız için bir iftihar meselesi olmasının yanı sıra heyecan, ilham ve güç kaynağı oldu. Çanakkale’ye bir gerdanlık lazım diyerek kıtaları bir kez daha birleştirmek Cumhurbaşkanımızın hayaliydi. Böylesi dev köprü projesine hayat vermek benim mühendis olarak iş hayatına atıldığım ilk günden beri gerçekleştirmek istediğim bir hayaldi. Ne mutlu ki bir hayali bir daha gerçekleştirmek bizlere nasip oldu. Allah’ıma hamdolsun" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu proje ile Türkiye'nin yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda dünyanın en büyükleri arasına girmeye bir adım daha yaklaştığını belirterek, "1915 Çanakkale Köprüsü, destanın hatırasına yakışacak bir abide olan bir şaheser olmuştur. Mimari tasarımı yüzyılın destanını bugünlere taşıyor. Enlerin, ilklerin projesi olarak ülkemizin simge yapılarından biri bugün milletimizle buluşuyor. Ortada büyük bir resim var. Büyük ve güçlü Türkiye resmi. Liderliğinizle hayata geçen tüm yatırımlar tek tek bu resme vurulan fırça darbeleri. Otoyolumuz ve köprümüzün hizmete girmesiyle Trakya ile Batı Anadolu ve Ege ve Batı Akdeniz’in sanayi, ticaret, turizm ve hizmet sektörü canlanacaktır. Pekin’den Londra’ya ticaret yoluna katkı sağlayacaktır. Otoyolumuz mevcut yola kıyasla 40 kilometre kısalma sağladı. Köprü ile geçiş sadece 6 dakika. Yapım çalışmalarında gösterilen üstün başarı ile projemiz 1,5 yıl önce tamamlandı. Bu proje dahi kamu özel işbirliğiyle yapılan projelerin ne kadar faydalı olduğunu gösteren güzel bir örnektir. Türkiye küresel lojistik üs olma hedefine giderken, günlük sığ tartışmaların aksine vizyon sahibi olmayı gerektiren master plan çerçevesinde Türkiye’nin 2053 vizyonunun altyapısı şimdiden hazırlanıyor. Ülkemizin rekabet gücü ve toplumun yaşam standardının yükseltilmesine katkı sağlayan kesintisiz, dengeli, akıllı ve sürdürülebilir ulaştırma sistemidir. Hedeflediğimiz yeni Türkiye fotoğrafını netleştirdik. Mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle etkinleşen dünyayı bu coğrafyaya entegre edecek iddialı sürecimiz var. Bunu liderliğinizde başarı ile yönetiyoruz. Bu köprü dünyada yeni teknik atılımlara ilham verecektir" dedi.

Açılışa katılan Güney Kore Başbakanı Kim Boo Kyum da, "Kan kardeşiniz ülke olarak Kore hükümeti adına tebriklerimi sunuyorum. Çanakkale Köprüsü’nün yapımı vesilesiyle bugünkü açılışın başaktörleri LimakYapı Merkezi ve tüm şirket yetkililerini tebrik ediyorum. Ayrıca inşaat süresindeki aktif desteklerini esirgemeyen Türk Hükümeti ile Çanakkale şehrinin yetkililerini, her şeyden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğini takdir etmek istiyorum. Çanakkale Boğazını bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tamamlanmış olmasının her şeyden önce doğu batı değişim tarihinde yeni geçit açmış olması sebebiyle insanlık tarihi açısından önemi bulunmaktadır.

Çanakkale muharebesinde zafer kazanan atalarınızı tebrik etmek istiyorum. Artık 1915 Çanakkale köprüsü çatışma ve taarruz tarihini geride bırakarak doğu ile batı arasında barışı başlatan köprü olacaktır. Türk halkı 1915 Çanakkale Köprüsü vesilesi ile Türkiye’nin yeni bir barış çağına öncülük etmesiyle gurur duyacaktır. Çanakkale Köprüsü Türkiye ekonomisinin ana arteri olarak insan ve yük taşımacılığına büyük katkı sağlayacaktır. Avrupa ve Ortadoğu ile Kuzey Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan uluslar arası lojistik merkezi olarak daha da gelişecektir. 1950 yılında Kore savaşı sırasında henüz ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkiler olmamasına rağmen binlerce Türk askeri zor durumdaki Kore Cumhuriyetine yardım etmek için Asya kıtasının bir ucundan diğerine uzun yollar kat etti. Kore halkı bunu hiçbir zaman unutmadı. Tekrar teşekkür ederiz. Bu kez Kore Cumhuriyeti kardeş ülkeniz Türkiye’ye gelerek İstanbul boğazı 3.köprüsü ve Avrasya tünelinin ardından Çanakkale köprüsünde birlikte yer aldı. Bu köprü ülkelerimiz arasındaki bağları geliştirmek için bir vesile olmuştur. 2022 yılı Kore ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 65.yılı ve stratejik ortaklığın 10.yılı sebebiyle önemlidir. İki ülke arasındaki ilişkilerin Çanakkale Boğaz köprüsünün kulesi gibi doğu ile batıyı birbirine bağlayan güçlü bir direk haline geleceğine, birbirine bağlayan on binlerce kablo gibi yoğun alışveriş ve bir çok alanda önemli bağlantılarla devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Nüfusa paralel olarak artan araç sayısıyla birlikte Çanakkale Boğazı, özellikle bayram tatillerinin yanı sıra yaz aylarında yaşanan yoğunluğa bağlı olarak uzun bekleme süresiyle geçilebilirken, kış aylarında olumsuz hava koşullarının etkili olduğu günlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Tüm bu problemlere kalıcı çözüm üretecek ve boğazda kesintisiz ulaşım sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Dünyada etkisini sürdüren Covid19 salgınına rağmen şantiyede çalışmalar aksamazken, açılışı 18 Mart 2023’te açılması beklenen köprünün de hizmete girme tarihi bir yıl erkene alınarak bugün gerçekleşti. 5 yıllık süre sonunda Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor.



3.1 milyar Euro’ya mal oldu

3.1 milyar Euro’ya mal olan proje yapişletdevret modeliyle hayata geçirildi. 11 yıl sonra devlete iade edilecek köprünün yapımı boyunca pandemi şartlarında da en yüksek güvenlik önlemleriyle birlikte 12 bin kişi çalıştı. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi 6 Temmuz 2021’de başlamıştı. 12 Aralık 2021’de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Asya ve Avrupa’daki kule ayaklarının orta açıklığına son tabliye bloğu yerleştirilmişti.



18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeleyecek

Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan da toprakla buluştu.



Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak

Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. Her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top sembolize edecek. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki’ye yatırımcı talebinin artacağı ifade ediliyor.



Dev proje erken hizmete açıldı

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonun inşasında bugüne kadar 5 bin kişi çalışırken, 750 iş makinesi görev yaptı. 10 yıl gibi bir sürede tamamlanması beklenen köprü ve yol çalışması 5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı.



Avrupa’dan Türkiye’nin güneybatısına kesintisiz erişim

Toplam 324 kilometrelik uzunluğa sahip olan KınalıTekirdağÇanakkaleSavaştepe Otoyolu Projesinin 4,6 kilometrelik kısmını 1915 Çanakkale Köprüsü, 83,4 kilometrelik kısmını ise MalkaraÇanakkale arasındaki otoyol oluşturuyor. Proje Malkara yerleşiminin güneyinden ve Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası’na ulaşacak. Gelibolu’nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine ulaşacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tamamlanmasıyla, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’yi birbirine bağlayacak. Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu Projesi’nin bitmesiyle de Avrupa’dan Türkiye’nin Güneybatısındaki endüstriyel bölgelere kesintisiz erişim sağlanmış olacak.



İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşacak

İstanbul’un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafifleyecek. Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli BatıDoğu aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü Marmara Denizi’nin batı kıyısından güney yönüne doğru dengelenecek. Çanakkale Boğazı’nı geçmek için bayram ve tatil dönemlerinde saatlerce sürebilen feribot bekleme süreleri ile yaklaşık 1,5 saat ile 5 saat arasında süren seyahat süresi, altı dakikaya inmiş olacak. Bayram ve yaz tatillerinde vatandaşlar kuyruk beklemeden Çanakkale Boğazı’nı 6 dakikada geçebilecek.



Asya ve Avrupa altıncı kez birleştirilmiş olacak

1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak. Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip olacak.



Taşımacılıkta süreler ve maliyetler düşecek

Proje’nin hizmete girmesiyle birlikte, taşıt işletme maliyetleri ve yolculuk süresi açısından kazanımlar sağlanacak. Yük taşıyan araçların ulaşım kısıtlamasının kalkmasıyla ithalat ve ihracattaki zaman maliyeti azalacak. Çanakkale, şanlı tarihine ve 21. Yüzyıl’a yaraşır bir eser projeye kavuşacak. Çanakkale, kentin önemi ve dinamiğine uygun, estetik ve çağdaş bir asma köprü ile taçlanacak.



Ulusal ve uluslararası turizm canlanacak

Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşim de olumlu etkilenecek. Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu’nun, Gebzeİzmir Otoyolu’na bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektöründe gelişme sağlanacak.



Tarihi İpek Yolu’nu canlandıracak

Proje, tarihi İpek Yolu’nu canlandırarak “Bir Kuşak Bir Yol Projesi” kapsamında, Türkiye'nin öncülük ettiği 'Orta Koridor' girişiminin bir parçası olarak, Pekin’den Londra’ya kesintisiz bir ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacak.

