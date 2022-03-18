Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale’den ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışının ardından Çanakkale’den ayrıldı.



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yılı törenleri ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışını için Çanakkale’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprüdeki açılışın ardından uçakla İstanbul’a hareket etti.

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