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1915 Çanakkale Köprüsü açıldı (2)- Yeniden

DHA

1915 Çanakkale Köprüsü açıldı (2)- Yeniden


Alper KORKMAZHarun UYANIKİbrahim MAŞE/ÇANAKKALE, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve MalkaraÇanakkale Otoyolu açılışını gerçekleştirerek, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize, milletimize, şehrimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Erdoğan, köprünün geçiş ücretini 200 TL olarak açıklayıp, ilk bir hafta ise geçişlerin ücretsiz olduğunu söyledi.
Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü ve MalkaraÇanakkale Otoyolu açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki şantiyesinde Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum ile bir görüşme yaptı. Erdoğan, ardından da makam aracıyla Çanakkale Köprüsü'nden geçerek, törenin yapılacağı alana geldi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve koprü inşaatını yapan konsorsiyumdaki 4 firmanın yöneticisi ile çok sayıda kişi katıldı.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum birer konuşma yaptı.
'CUMHUR İTTİFAKI OLARAK BUNU AÇMAK BİZE NASİP OLDU'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize milletimize, şehrimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve şimdi de işte burada özellikle Çanakkale'de 6'ncı köprüyü açıyoruz. Fakat unutmayın 140 yıl önce Sultan Abdülhamid Han az önce ifade ettiğim o köprülerin eskiz çalışmalarını yapmıştır, o hazırlıkları yapmıştır. Osmanlının ardı ardına yaşadığı savaşlar sebebiyle hayata geçirilemeyen Abdülhamid Han yadigarı bu projelerin bir kısmını hayata geçirmek bize nasip oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliği ile de farklı anlamlar taşıyor. Hamdolsun Cumhur İttifakı olarak bunu açmak bize nasip oldu. Köprümüzün isminin başındaki 1915, 1'inci Dünya Savaşı'nın en kanlı, en ibretlik, en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de Deniz Zaferi'ni kazandığımız yılı, 318 metre yüksekliğindeki kuleleri Mart'ın 18'ini ifade ediyor. 3, Mart ayını, 18 ise bugünü. 2023 metrelik orta açıklığı ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin işaretidir. Ecdadımız bir asır önce burada 'Çanakkale Geçilmez' sözünü kanıyla tarihe nakşetmiştir. Haçlı hilal mücadelesiydi. Ecdadımız kınalı kuzuları ile Gazi Mustafa Kemal´in riyasetinde o kınalı kuzularla, Seyit Onbaşılarla 'Çanakkale Geçilmez' demiş ve burada tarih yazmıştı. O Çanakkale´deki mücadeleyi verenlerin torunları olarak bugün biz buradayız. İnşa ettiğimiz bu köprü ile ecdadın mirası aynı mesajı mühendisliğin ve teknolojinin imkanlarıyla tarihe yeniden kazıdık. Güney Kore Başbakanını dinledik. Aşkını heyecanını gördük" diye konuştu.
'NEREDEN NEREYE'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımızda İstanbul'u Tekirdağ'a ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. Bugün köprüyle birlikte Malkara'dan Çanakkale'ye kadar uzanan 101 kilometrelik otoyolun da açılışını gerçekleştiriyoruz. İş bilenin, kılıç kuşananındır. Türkiye'nin en yoğun araç güzergahlarından birisi olan bu yolda LapsekiGelibolu arasında feribotlarla ulaşım sağlanıyordu. Burası saatlerce feribot sırası beklenen, ardından 1,5 saatlik bir yolculukla karşıya geçilebilen bir yerdi. Şimdi aynı yolculuk 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden sadece 6 dakikada tamamlanacak. Nereden nereye" dedi.
"Firmalarımız, Güney Koreli iş ortaklarıyla birlikte kolları sıvadı, 5 binin üzerinde personelin, 740 iş makinasının geceli gündüzlü çalışmasıyla köprümüzü söz verdiğimiz tarih olan bugünkü açılışa hazır hale getirdi" diyen Erdoğan, şunları söyledi:
"Dünyada böylesine devasa bir eseri bu kadar kısa sürede tamamlayacak bir başka ülke var mıdır bilmiyorum. Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya yerleşti. Tabii orta açıklık uzunluğu bakımından dünyadaki ilk 10 köprünün 3'ünün ülkemizde olduğunu da hatırlatmak isterim. Marmara'yı; otoyollarıyla, köprüleriyle, tünelleriyle çepeçevre kuşatan otoyol projemizin bugün açılışını yapacağımız kısmı 2,5 milyar Avroluk yatırım bedeline sahiptir. Peki bu 2,5 milyar Avroluk yatırım bize ne kazandıracaktır? Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı yıllık ne kadar olacak biliyor musunuz? 415 milyon Avro. Şehirlerimiz arasında güvenli, konforlu, hızlı şekilde yapılacak seyahatin kolaylığına, rahatlığına, huzuruna değer biçilir mi? Yapılan hesaplamalar bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar Avro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar Avro ilave katkısının olacağına işaret ediyor. Velhasıl neresinden bakarsanız bakın ülkemiz için kazanç, milletimiz için iftihar kaynağı bir eserin açılışını yapıyoruz."
YapİşletDevret modeliyle inşa edilen en son eser olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu modelin 30 yıllık geçmişi olmakla beraber en başarılı örnekleri bizim dönemimizde ortaya çıkmıştır. Dünyada 134 ülke bu modeli farklı sektörlerdeki yatırımlarında kullanıyor. Kamu özel iş birliği modeli performansında Avrupa´da 3'üncü, dünyada 13'üncü sırada yer alıyoruz. Almanya son 4 yılda 15 milyar dolarlık kamu özel sektör iş birliğiyle otoyol yaptı. Amerika´nın açıkladığı 1,5 trilyon dolarlık altyapının önemli kısmı bu modelle gerçekleşecek. Türkiye bu yöntemle sadece ulaştırma sektöründe son 20 yılda 37,5 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirmiştir. Kendi kasamızdan değil dışarıdan getirmek suretiyle bunu başarmıştır. Bu dönemdeki projelerin milli gelirimize katkısı 395 milyar dolardır. Üretime katkısı 838 milyar dolardır. İstihdama katkısı 1 milyon kişidir. Şayet aynı yatırımları sadece bütçe kaynaklarıyla yapmaya kalksaydık 10´larca yıl bekleyecektik" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Havalimanı, İstanbulİzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, AnkaraNiğde Otoyolu, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev projelerimiz ülkemize katma değer ve bütçemize gelir sağlayan eserler olarak kalkınma tarihimizdeki yerlerini almışlardır. Türkiye; babasının temelini attığı eserin bitimini ancak torununun görebildiği dönemlerden aldığı dersle bu modeli geliştirip uzun yıllara yayılacak yatırımları kısa sürede bitirmeyi tamamlamıştır. Garantili işletme döneminde bile kamuya kaynak aktarmaya başlayan bu eserleri, sonrasında uzun yıllar boyunca devlete kazanç sağlamayı sürdürecektir. Bütçeden tek kuruş çıkmadan 10 milyar Avroluk yatırımla tamamlanan 200 bin kişiyi istihdam eden İstanbul Havalimanı ilk yılında garanti yolcu sayısını aşarak, kamuya 22 milyon Avro ilave gelir getirmiştir. Bölünmüş yolların ve otoyolların yüzde 170 artan araç trafiğine rağmen kazaları yüzde 80 azaltarak insanımızın sadece mal değil can güvenliğine hizmet ettiğini unutmamalıyız. Bu modelle, peşin para ile zaten yapamayacağımız, bütçe imkanlarıyla da bitirmesi uzun vakit alacak projeleri kısa sürede ve taksitle milletimizin hizmetine sunuyoruz. Hastaneleri böyle yapıyoruz. Yolları böyle yaptık, yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Sağladığı zaman, yakıt, emisyon kazançları yanında hayata geçirildiği bölgelerde yol açtığı ekonomik ivme ile bu projeler Türkiye´nin kalkınmasına çok önemli destekler vermektedir" dedi.
GEÇİŞ 200 TL
Küresel ekonomik sistemin yeni baştan düzenlendiği bu dönemde, Türkiye'nin yatırım, insan gücü, ihracat potansiyeli ile öne çıkmasında bu modelin payına işaret eden Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:
"Buna karşı çıkanların, ülkemizin kalkınması için gereken yatırımlar konusunda ne önerileri olduğunu sorun. Ne derece riyakar, hazırlıksız oldukları ortaya çıkacaktır. Biz burada sadece boğazın iki yakası arasındaki bir köprüyü hizmete açmıyoruz. Biz burada Türkiye´nin bugünü ile geleceği arasında giderek daha da güçlenen bir kalkınma köprüsü kuruyoruz. Biz bugün burada Türkiye´nin büyüme, güçlenme gelişme bölgesinde ve dünyada huzurun, refahın, adaletin, hakkaniyetin sembolü haline gelme vizyonunun yeni bir halkasına kavuşuyoruz. Türkiye´nin tamamladığı her eser; her proje; her yatırım; her hizmet Necip Fazıl´ın deyimiyle surda açılmış bir gediktir. Bundan sonra biz rüzgarın ne yandan estiğine değil, kırdığımız zincire, bitirdiğimiz esarete ve zillete. Kavuştuğumuz hürriyete, kulak kesildiğimiz masumun sesine, ram olduğumuz milletimizin istikametine, şaha kaldırdığımız ülkemizin kazanımına bakacağız. Sayın bakan bir fiyat söyledi. Ben burada bir rakam açıklıyorum. Otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira. Ancak buradan feribotların geçiş fiyatlarını biliyorsunuz, beklentileri biliyorsunuz. Bir hafta ücretsiz olacak" ifadelerini kullandı.
Dua edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindekiler ile birlikte kurdeleyi keserek, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açtı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Alper KORKMAZHarun UYANIK-İbrahim MAŞE
2022-03-18 20:43:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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