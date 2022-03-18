1915 Çanakkale Köprüsü'nde lazer ışık gösterisi

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Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, havanın kararmasıyla birlikte lazer ışık gösterisi yapıldı.

Işıklandırılmış haliyle Çanakkale Boğazı'nda bir gerdanlık gibi görünen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, hizmete açıldığı ilk günün akşamında lazer ışık gösterisi yapıldı. Toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan Çanakkale Köprüsü, dört yanından lazer ışıklarla aydınlatılarak görsel şölen oluşturdu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Orhan AKTUĞ

2022-03-18 22:59:43



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