Çanakkale Boğazı'nda, Nusret Mayın Gemisi için anı dalışı 



ÇANAKKALE, (DHA)18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı tarafından, boğaza döktüğü 26 mayın ile deniz savaşlarının kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi için anma dalışı yapıldı.

Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı, 1915 yılının 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gecesi Çanakkale´nin Karanlık Liman bölgesinde döşediği 26 mayınla deniz avaşının kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi anısına bir tören düzenledi. Nusret Mayın Gemisi Komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey ile Çarkçıbaşı Yüzbaşı Ali Yaşar Denizalp´in torunlarının katıldığı törende, Nusret´in, tarih sahnesindeki önemi anlatıldı.

Nusret Mayın Gemisi'nin Komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey´in torunu kaptan Cihat Gündoğdu, "26 mayınlık hattın Çanakkale´yi geçilmez yapması dedem kadar bize de gurur veriyor. Dedem ve arkadaşlarının kahramanlığı nesiller boyu anlatılırken, Anadolu´nun nasıl korunduğunu da kanıtlıyor. 4 Ocak 2020 günü dünyaya gelen oğluma 'Nusret Alp' adını vererek, Nusret´in mirasını bir ömür boyu taşımasını istedim. Nusret Alp büyük dedesinin mirası ile Türk milleti ve Türk devletine faydalı bir birey olacak" dedi.

Nusret´in Çarkçıbaşısı Yüzbaşı Ali Yaşar Denizalp'in torunu Atilla Denizalp ise, "Dedem, Kurtuluş Savaşı'nda da aktif görev alan bir vatanseverdi. Özbekler tekkesi ile Anadolu´ya kaçırılan silahları Çamlıca´da saklayan dedem ömrünü yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti´ne adamıştı" diye konuştu.

Osmanlı İmparatorluğu´nun donanma komutanlarından Kasımpaşalı Ahmet Arif Bey´in torunu Arif Bodur da, dedesinin Barbaros Zırhlısını batıran İngiliz Donanması'na ait E-11 Denizaltısı saldırısından yaralı olarak kurtulduktan sonra hizmetlerine devam ettiğini belirtti.

Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı Kurucu Başkanı Emekli Amiral Cem Gürdeniz ise, "18 Mart mayın ile namlunun kardeşliğidir. Donanması olmayan Türk'ün dünyanın en güçlü ve küstah armadasına verdiği büyük dersin adıdır. 18 Mart 1915 tarihinde İngiliz Donanması tarihinde ilk kez 10 saat içinde 2 büyük zırhlısını, HMS Irresistible ve HMS Ocean'ı kaybetti. HMS Inflexible ise savaş dışı kaldı. Fransızlar ise, dünya kayıp rekoru kırmıştı. 4 dakika içinde Bouvet zırhlısı 630 denizcisi ile Çanakkale boğazının serin sularında battı. 18 Mart yenilgisinin ardından gelen kara savaşlarında Mustafa Kemal duvarı, İngiliz savaş tarihinin trajedi sayfalarındaki yerini almıştır. Burada toplanarak Nusret kahramanlarına ve cesarete olan borcumuzu ödemek istedik. Tarihin seyrini değiştiren Nusret, bir kez de suyun altında bir plaket ile ölümsüz oldu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Çanakkale Türküsü eşliğinde Çanakkale Balıkadamlar Kulübü´ne bağlı dalgıçlar Nusret için özel hazırlanan plaketi suyun altına indirdi. 7 derecedeki suya giren dalgıçlar Oğuzhan Zeybek, Arif Bodur, Gökhan Karakaş ve Ender Döken plaketi 4 metre suyun altına yerleştirdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2022-03-19 13:57:59



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