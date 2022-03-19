Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine hava engeli

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var



Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın planlanan tarifeli feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den saat 09.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2022-03-19 15:33:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.