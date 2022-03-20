Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)

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YARINKİ SEFERLER DE İPTAL

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege'deki poyraz nedeniyle Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe hatlarında yarınki bütün feribot seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez

2022-03-20 14:08:36



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