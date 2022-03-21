Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

İHA

Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada’ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle GeyikliBozcaada ile KabatepeGökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, “Bugün, GeyikliBozcaada hattı ile KabatepeGökçeada hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasının ardından 1 hafta ücretsiz olması nedeniyle boğaz hattındaki feribot seferlerinde yeniden düzenleme yapıldı. Feribotla seyahat etmek isteyen vatandaşlar, GESTAŞ’ın internet sitesinden, kalkacak feribotların saatlerini öğrenebilecek. Tarifelerin 1 hafta sonra eski sistemine döneceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' iptali
YEREL HABERLER Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' ...
Türk Yıldızları’nın 1915 Çanakkale Köprüsü’nün üzerinde yaptıkları nefes kesen gösterisi kokpit kamerası ile kayda alındı
YEREL HABERLER Türk Yıldızları’nın 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ...
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)
YEREL HABERLER Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' ...
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
YEREL HABERLER Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' ...
Çanakkale-Boğaz hattında 1 haftalık yeni sefer düzenlemesi
YEREL HABERLER Çanakkale-Boğaz hattında 1 haftalık yeni sefer ...
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçişler başladı (2)
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçişler başladı (2)
1915 Çanakkale Köprüsü’nde yoğun trafik Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü’ne akın etti
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yoğun trafik Vatandaşlar ...
Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine hava engeli
YEREL HABERLER Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine hava ...
Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada seferlerine ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü yapımında çalışan personelle telefonda konuştu
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü yapımında ...
Bakan Karaismailoğlu, Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Şehitler Abidesi’ni ziyaret ...
Çanakkale Boğazı'nda, Nusret Mayın Gemisi için anı dalışı 
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda, Nusret Mayın Gemisi için anı ...
Dün açılışını yapmıştı, bugün çalışanlarla telefonla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çalışanları ile telefonla görüştü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale köprüsü çalışanları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Dün açılışını yapmıştı, bugün çalışanlarla telefonla ...
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçişler başladı
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçişler başladı
Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı
YEREL HABERLER Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.