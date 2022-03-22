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15 saat feribot bekliyorlardı, köprüden 5 dakikada geçiliyor

DHA

15 saat feribot bekliyorlardı, köprüden 5 dakikada geçiliyor


Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart'ta hizmete açtığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan sürücülerin boğazdaki kıtalar arası yolculuğu 5 dakika sürüyor. Feribotların çalışmadığı rüzgarlı havalarda Çanakkale Boğazı'nı geçmek için 10-15 saat bekledikleri günler olduğunu hatırlatan TIR sürücüleri, verdikleri lojistik hizmet nedeniyle zamanla yarıştıklarını, köprüden 5 dakikada geçmenin ise büyük avantaj olduğunu söyledi. Çanakkale Köprüsü'nden geçişler ilk bir hafta ücretsiz, sonrasında ise 200 TL olacak. 
1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun açılışını 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk bir hafta geçişlerin ücretsiz olduğunu, sonrasında ise 200 TL'ye geçileceğini açıkladı. Geçişlerin başlamasıyla birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğunluk yaşandı. Transit geçiş yapan araçların yanı sıra, Çanakkaleliler de ailecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nden ilk kez geçmenin heyecanını yaşadı. Vatandaşlar, köprü girişlerinde durarak, fotoğraf çektirip, bu anları ölümsüzleştirdi. 
KESİNTİSİZ ULAŞIMIN KONFORUNU YAŞADILAR
Araç trafiğinin yoğun olduğu bayram tatilleri ve turizm sezonunda Çanakkale Boğazı'ndan feribotlar ile geçiş yapan sürücüler, uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Geçmiş yıllardaki uzun bayram tatillerinde, feribot için 15 kilometreye yaklaşan araç kuyrukları dahi yaşandı. Lojistik sektöründe hizmet veren TIR ve kamyon gibi ağır vasıtaların geçişine izin verilen Lapseki-Gelibolu feribot hattında ise, yıllarca araç kuyruğu hiç eksik olmadı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden ilk kez geçen sürücüler ise, bunca yıllık çilenin ardından kesintisiz ulaşımın konforunu yaşadı.
'10-15 SAAT BEKLEDİĞİMİZ OLUYORDU' 
Hatay'dan gelen ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen TIR sürücüsü Sami Çam, "Çok mükemmel bir eser olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederim. 1915 Çanakkale Köprüsü açılmadan önce, rüzgarlı havalarda gemilerin çalışmadığı zamanlarda yaklaşık 10 ile 15 saat beklediğimiz oluyor. Bazen de gemi olmadığı için İstanbul'a dönüş yapıyorduk. Kuyrukta beklediğimiz için takograflarımızın süresi bitiyordu ve bundan dolayı ceza yiyorduk. Şimdi 5 dakikada köprüyü geçiyorum" dedi.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen TIR sürücüsü Adem İlbay ise, "Feribot sırasında özellikle yaz aylarında 8 ila 9 saat beklediğimi biliyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Takograf süremiz var. Zamanla yarışıyoruz. Bu açıdan da güzel oldu. Dün de köprüden geçtim, yaklaşık 4-5 dakika sürüyor" diye konuştu.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en mükemmel işi olduğunu söyleyen Hasan Doğan da, daha önce feribot ile 45 dakikada geçtikleri Çanakkale Boğazı'ndan şimdi köprü sayesinde 5 dakikada geçmenin rahatlığını yaşadığını belirtti. 
'ÇOK GURURLANDIK'
Gelibolu'dan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü görmeye gelen emekli öğretmen Hüseyin Çetin ise, "Güzel bir eser, vatana, millete hayırlı olsun. Bayramlarda büyük yoğunluk oluyordu. TIR'lar buraya yönlendirilirse Gelibolu'daki trafik azalmış olur. Gelibolu'da rahat ederiz" dedi. Balıkesir'in Gönen ilçesine gitmek üzere 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen Yunus Aydoğan ve Fatma Nezahat Aydoğan ise, "Özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü'nü görelim istedik. Çok gururlandık. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2022-03-22 09:27:11

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