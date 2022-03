AK Parti'li Makas: 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamen Türk mimarisiyle yapıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "Bu köprü 20 binden fazla kişinin emeğiyle yapıldı. 20 binden fazla işçinin ve teknik personelin çalışanı olan bir iş gücüyle yapıldı. Bu iş gücü grubu tamamen Türk iş gücüdür, tamamen Türk mimarisiyle yapılan bu köprü, bir Türk köprüsüdür ve Çanakkale Ruhu'nu temsil eden simgeleriyle, ölçüleriyle çok kıymetli devasa bir yapıdır" dedi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, beraberinde Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, Gelibolu İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve İl Yönetim Kurulu üyesi Necmi Mutlu ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyeleri Reşit Yıldız ve Ömer Güzel, Lapseki Ankraj Sahası'nda bulunan Karayolları Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıda, köprünün yapım aşamaları hakkında bilgi verdi. Köprüyle ilgili tanıtım filminin izlenmesinin ardından İl Başkanı Naim Makas ve beraberindekiler otobüsle Asya kıtasından Avrupa'ya geçti.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Gelibolu Gişelerinde yaptığı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 5 yılda tamamlandığını söyledi. Köprünün başlamadan önce bazı kesimlerce yapılamayacağının iddia edildiğini hatırlatan Makas, şunları söyledi:

"Bu proje 'başlayamaz, bitirilemez' diyorlardı. Ekonomik ve matematik dehalarını kullanarak 'Bu köprü pahalı' diyorlardı. Fakat bu köprü her şeye, pandemiye, küresel ekonomik türbülansa rağmen bitti ve aziz milletimizin hizmetine girdi. Bu süreç içerisinde milletimizin feraseti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti bu köprüye can veren unsurlardır. Ne üzücüdür ki, bu 5 yıllık süre içerisinde bölgenin belediye başkanlarından, şehrimizin milletvekillerinden yapılan onlarca törene, davete, teknik geziye, brifinge rağmen merak edip, gelmeyenler oldu. Uluslararası arenada göğsümüzü kabartan bu kıymetli projenin yapım sürecinde merak dahi etmeyip, şehrine, ilçesine olan etkisini ve katkısını değerlendirmemek, görmemek adına adeta her şeye gözünü kapatan belediye başkanlarını ve milletvekillerini bizler kendi seçmeninin ve kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Bu köprü 20 binden fazla kişinin emeğiyle yapıldı. 20 binden fazla işçinin ve teknik personelin çalışanı olan bir iş gücüyle yapıldı. Bu iş gücü grubu tamamen Türk iş gücüdür, tamamen Türk mimarisiyle yapılan bu köprü, bir Türk köprüsüdür ve Çanakkale Ruhu'nu temsil eden simgeleriyle, ölçüleriyle çok kıymetli devasa bir yapıdır. Biz bu yapıyla gurur duyuyoruz. Bu köprü zaten ancak Çanakkale'ye yapılabilirdi. Bu kadim topraklara yapılabilirdi. Çanakkale Ruhu'nu temsil eden ve Türkiye'yi başka lige taşıyacak olan bu köprüye karşı çıkanları, bu zihniyeti bizler Çanakkale'ye ihanet eden zihniyet olarak görürüz."

'KÖPRÜYLE BİRLİKTE SOSYAL MEDYA ÇILGINLIĞI BAŞLADI'

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kente birçok anlamda katkı sağlayacağını aktaran Makas, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yeni bir ekonomik koridor oluşturacak, turizme katkı sağlayacak, bölge trafiğini rahatlatacak devasa bir yatırım. Biz bu devasa projeye karşı çıkan zihniyeti televizyona 'şeytan icadı' diyen zihniyete benzetiyoruz ve aynen de öyledir. Dolayısıyla biz 20 yıl da, 40 yıl da geçse bu zihniyeti başka şeylere karşı çıkarken göreceğiz. Nitekim bu şehirde, bu kıymetli topraklarda 20 yaşına geldiğinde köprü ve gemi trafiği nedir görmemiş, bilmemiş bir gençlik yetişecek. O gençlik belki gemi kuyruğunu bilmeyecek. Fakat o gençlik 20 yıl sonra bu köprüye karşı çıkan zihniyeti başka devasa projelere karşı çıkarken görecek ve o zihniyetin nasıl karanlık bir zihniyet olduğunu o zaman bir kez daha anlayacak. Bu zihniyetin kendilerine oy veren, kendilerini temsil ettiğini düşündüğü kişileri de temsil ettiğini biz asla düşünmüyoruz. Çünkü o kişiler, o zihniyetin kendilerini temsil ettiğini düşündüğü kişiler köprü açıldıktan sonraki günlerde adeta birer sosyal medya fenomeni haline geldi. Köprüyle beraber bir sosyal medya çılgınlığı başladı. Herkes sosyal medyasına bu kıymetli eserin fotoğrafları ve videolarıyla doldurdu. Biz bu köprü, Çanakkale Ruhu'nu temsil ettiği için gurur duyuyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2022-03-22 16:47:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.