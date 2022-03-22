Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası: boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı

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Çanakkale Boğazı’nda makine arızası veren İbrahim Şimşek isimli kuyu yük gemisi nedeniyle boğaz gemi trafiği, çift yönlü olarak askıya alındı.

İskenderun’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kepez açıklarında makine arızası yaparak demirleyen İbrahim Şimşek isimli 110 metre boyundaki kuru yük gemisi nedeniyle boğaz gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Geminin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Türkeli ve Kurtarma15 Römorkörleri sevk edildi.

Geminin bulunduğu bölgeden römorkörler refakatiyle Karanlık Liman Demir Bölgesine çekilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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