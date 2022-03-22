Gökçeada'ya feribot seferlerine 'hava koşulu' iptali

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Gökçeada-Kabatepe hattında yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi. Bozcaada-Geyikli hattında da sabah ve akşam seferleri gerçekleştirilecek.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Bozcaada-Geyikli hattında, Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edilirken, Bozcaada'dan saat 07.00 ve 18.00, Geyikli'den de saat 08.00 ve 19.00 seferleri yapılacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez
2022-03-22 20:43:30
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