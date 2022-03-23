ÇOMÜ’lü öğrencilerden anlamlı kampanya

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencileri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında merkez ilçede bulunan 2 ortaokulun kütüphanesinin iyileştirilmesi için binin üzerinde kitap bağışı topladı.

Çanakkale’nin Merkez ilçesine bağlı Kumkale Ortaokulu ve Akçapınar Ortaokulu’nda bulunan kütüphanelerin iyileştirilmesi için gönüllü öğrenciler son hazırlıkları tamamladı. ÇOMÜ’lü gençler bir hafta içerisinde 2 farklı kütüphaneyi iyileştirmeyi hedefliyor.

2 Mart Çarşamba günü ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi Troia Kültür Merkezi’nde ‘2 kitap, 1 bilet’ adlı sinema etkinliği ile toplanan kitaplar, sosyal sorumluluk faaliyetlerini üstlenen Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın’ın koordinatörlüğünde paketlendi. Sinema etkinliği, Çanakkale halkından da büyük ilgi gördü. Etkinlik kapsamında ortaokul seviyesine uygun bini aşkın kitap bağışı yapıldı.

Gönüllü öğrenciler ve üniversitenin akademik personellerinden oluşan ekip; 24 Mart Perşembe günü Kumkale Ortaokulu’ndaki öğrencilere, 25 Mart Cuma günü ise Akçapınar Ortaokulu’nda eğitim gören çocuklara kütüphanelerini teslim etmeyi hedefliyor.

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